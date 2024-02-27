DHL, F1 ile olan ortaklığını 20 yılın ötesine taşıyacak bir sözleşme imzaladı

DHL, ilk olarak F1'in eski patronu Bernie Ecclestone zamanında imzalanan ve Liberty Media döneminde de devam eden birkaç sponsordan biri.

Ecclestone'un şirkete karşı her zaman bir zaafı olmuştur, hatta takımların ve lastik tedarikçilerinin yanında padokta bir karavanla yer alma ayrıcalığından yararlanmasına bile izin vermiştir.

Yakın zamanda DHL, geçen yıl Avrupa yarışları arasında biyoyakıtla çalışan kamyonlar kullanmaya başlayarak F1'in sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında rol oynadı ve emisyonlarda %83'lük bir azalma sağladığı iddia edildi. Filo bu sezon için 37 araca çıkarılacak.

Bu arada, uzak uçuşlar için daha yakıt tasarruflu Boeing 777'lere geçiş, emisyonlarda %17'lik bir azalmaya yol açtı.

Daha sonra 2024 Avrupa sezonunda DHL padok karavanını güneş paneli, şarj ve geri dönüşüm istasyonlarıyla donatılmış ve biyoyakıtla çalışan bir kamyon kullanılarak taşınacak yeni bir üniteye yükseltecek.

F1 ticari ortaklıklar direktörü Jonny Haworth, "En uzun süreli ortağımız olan DHL, yarışlarda ulaşım ve teslimat konusunda çok önemli bir parça haline geldi."

DHL proof of performance Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Dolayısıyla bu başarılı işbirliğini daha uzun yıllar sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Ortaklığımız sporun dönüşümüne ve büyümesine tanıklık etti ve DHL daha sürdürülebilir bir spor olma yolunda bize büyük destek oldu."

"2030'a doğru ilerlerken ve sürdürülebilir lojistik gelişmeye devam ederken bu kilit önem taşımaya devam edecek, bundan sonra gelecek olumlu yenilikleri görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

DHL'in küresel marka pazarlama başkanı Arjan Sissing, "Ortaklığımızı yenilemenin yanı sıra, DHL'in F1'in resmi lojistik ortağı olarak 20. yılını kutlayarak sporun en uzun süredir devam eden küresel ortağı olmaktan gurur duyuyoruz."

"Her iki şirket de sürdürülebilirlik hedeflerine güçlü bir bağlılık duyuyor ve yeşil lojistikte öncü olarak bu hedeflere birlikte ulaşmak için F1 ile işbirliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.