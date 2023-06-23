"Steiner'in soruşturması sebebiyle takımlar konuşmaktan korkuyor"
McLaren, Lando Norris'in Kanada'da aldığı 'sportmenlik dışı davranış' cezasını sorgularken, Ted Kravitz bunun sebebinin takımların FIA'ya karşı konuşmaktan 'korkmaları' olduğunu söylüyor.
Norris Kanada Grand Prix'sinde hakemlere göre, 'sportmenliğe aykırı bir davranış' gösterdi.
McLaren pilotunun cezası, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin ilk sırada olduğu ikili bir pit stop için çağrıldığında Piastri ile aralarında bir boşluk yaratmak için çok fazla yavaşlamasıyla ilgiliydi.
Norris, cezayı mantıklı bulmadığını dile getirirken, takım patronu Andrea Stella ceza konusunda FIA ile görüşmelerin devam etmesini istediğini söyledi. Ancak, hakemleri eleştirmediğini, sadece bir açıklama istediklerini açıkça belirtti.
"Nihayetinde hakemlerin kararlarına güveniyoruz ama bunun bir cezaya neden olmasına çok şaşırdık."
Kravitz'e göre bunun nedeni McLaren ve diğer tüm takımların, Monako'daki 'meslekten olmayanlar' sözlerinden sonra Guenther Steiner'e yaptıkları gibi, FIA'nın kendilerine karşı olumsuz bir görüş bildirmesinden çok korkmaları.
Sky Sports podcast'ine verdiği demeçte Kravitz, "Guenther Monako'dan sonra bu konuyu gündeme getirdiğinde, 'meslekten olmayan' kelimesini kullanarak bu konuda konuştuğu için FIA tarafından kınandı. McLaren de bundan bir ders çıkardı."
"Takımlar seslerini duyurmaktan korkuyor, bu pek sağlıklı değil."
"Eğer takımlar Guenther gibi hakemler tarafından çağrılmadan FIA hakkında bir şey söyleyemeyeceklerini düşünüyorlarsa, o zaman bazı soruları sormak medyanın görevi oluyor."
Steiner, Monaco Grand Prix'sinin ardından Nico Hulkenberg'in hatalı viraj ve kaza nedeniyle aldığı cezanın ardından, 'F1'in daimi pist görevlilerine ihtiyacı olduğunu söylemesi' sebebiyle hakemler tarafından kınandı.
Ancak Norris'in cezası söz konusu olduğunda Kravitz, 2005 yılının bir örnek teşkil etmiş olabileceğini düşünüyor.
"Bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, çünkü FIA'dan bunun nedenine dair bazı bilgiler aldım."
"Yarışı izlerken bilgisayarlarınıza ve telefonlarınıza kaydettiğinizi bildiğim spor yönetmeliklerinin 55.5. maddesine giderseniz, hiçbir aracın Lando'nun yaptığı şeyi yapamayacağını, yani güvenlik aracı altında gereksiz yere yavaşlamayacağını söyler."
Lando Norris, McLaren on the drivers parade
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Lando, takım arkadaşıyla aynı anda pite girmek isteyince önünü boşaltmak istedi ve Oscar'ın [Piastri] pitten çıkmasını beklemek istemedi."
"Her şeyden önce, Lando çok fazla zaman kaybetti. İkincisi, diğer pilotların pite girişlerini engellemiş oldu. Üçüncü olarak da mekanikerlere eski lastikleri yoldan çekip yeni lastikleri takma şansı vermemiş oldu.."
"10 araç boyu kuralı diye bir şey yok, bu sadece lider için geçerli. Lando'nun yaptığı gereksiz yere yavaş sürmekti."
"Ancak FIA'nın Lando'yu sportmenlik dışı davranış kurallarına göre cezalandırmasının nedeni, arkasındaki pilotları dezavantajlı konuma düşürecek ve sportmenlik dışı bir davranışta bulunduğunu düşünmeleridir."
"Sanırım böyle bir şey en son 2005'te yapılmıştı. Bu yüzden hakemler, gereksiz yere yavaş ilerleyen Lando'yu sportmenlik dışı davranıştan cezalandırmayı tercih ettiler."
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