Ron Dennis'in McLaren'dan ayrılmasındaki asıl sebep ne?

Yeni şövalye unvanı alan Dennis 1980 yılında McLaren'e katıldı ve tüm zamanların en başarılı döneminin başlamasına yardımcı oldu. Ancak 2017 yılında takımdan ayrıldı.

2010'lu yıllara gelindiğinde, Dennis'in takım üzerindeki etkisi Martin Whitmarsh'ın 2009'da CEO'luk görevini devralmasıyla azalırken, şirketin mülkiyeti ağırlıklı olarak Bahreyn Mumtalakat Holding Şirketi'nin elindeydi.

Mansour Ojjeh de ilk kez 1983'te Dennis'le birlikte şirketin %50'sini üstlendiğinde bu işe dahil olmuştu ve Ojjeh, uzun süredir birlikte çalıştığı ortağıyla son zamanlarında 'önemli anlaşmazlıklar' yaşadığını itiraf etti.

BBC'ye konuşan Dennis, "Takımdan zorla gönderilmedim. Şirketle olan sözleşmem Ocak 2017'de sona erdi."

"Bir teknoloji şirketi kurduğum ve bir teknoloji şirketi olarak ilerlemek istediğim konusunda önemli anlaşmazlıklarımız oldu."

Adrian Newey and Ron Dennis on the McLaren pit wall.

Fotoğraf: Motorsport Images