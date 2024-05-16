Ron Dennis'in McLaren'dan ayrılmasındaki asıl sebep ne?

Yeni şövalye unvanı alan Dennis 1980 yılında McLaren'e katıldı ve tüm zamanların en başarılı döneminin başlamasına yardımcı oldu. Ancak 2017 yılında takımdan ayrıldı.

2010'lu yıllara gelindiğinde, Dennis'in takım üzerindeki etkisi Martin Whitmarsh'ın 2009'da CEO'luk görevini devralmasıyla azalırken, şirketin mülkiyeti ağırlıklı olarak Bahreyn Mumtalakat Holding Şirketi'nin elindeydi.

Mansour Ojjeh de ilk kez 1983'te Dennis'le birlikte şirketin %50'sini üstlendiğinde bu işe dahil olmuştu ve Ojjeh, uzun süredir birlikte çalıştığı ortağıyla son zamanlarında 'önemli anlaşmazlıklar' yaşadığını itiraf etti.

BBC'ye konuşan Dennis, "Takımdan zorla gönderilmedim. Şirketle olan sözleşmem Ocak 2017'de sona erdi."

"Bir teknoloji şirketi kurduğum ve bir teknoloji şirketi olarak ilerlemek istediğim konusunda önemli anlaşmazlıklarımız oldu."

Adrian Newey and Ron Dennis on the McLaren pit wall. Fotoğraf: Motorsport Images

"O [Ojjeh] ve yönetim kurulunun diğer üyeleri Formula 1'e odaklanmıştı, oysa biz harika bir otomobil şirketi kurabileceğimizi, harika bir teknoloji bölümümüz olduğunu çok etkili bir şekilde kanıtlamıştık."

"Ancak şirketin gidişatı sebebiyle bunun var olmayacağını gördüğümde, hisselerim için doğru fiyatı istedim. Kavga da hisselerin değeriyle ilgiliydi, başka bir şeyle değil." dedi.

Dennis işlerin 'kavgalı' hale geldiğini kabul etti ama 70. yaş gününün ayrılma kararının en büyük nedeni olduğunu yineledi.

"Grand prix izlemekten hâlâ keyif alıyorum ama bunun dışında benim için gerçekten geçmişte kaldı."

"Yön değiştirmemin ana nedeni gerçekten de 70. yaş günümün yaklaşmasıydı ve sonuç biraz kavgalı bir hal aldı, ama bunun başlıca nedeni hisselerimin değeri konusundaki anlaşmazlıktı."