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Ron Dennis: "Verstappen'e 2021 şampiyonluğunu sadece 'hatalar' kaybettirebilir"

McLaren Group kurucusu ve eski takım patronu Ron Dennis, Red Bull hatalardan kaçınabildiği sürece Verstappen'n 2021 dünya şampiyonu olmasını umuyor.

Ron Dennis: "Verstappen'e 2021 şampiyonluğunu sadece 'hatalar' kaybettirebilir"

Verstappen, bu yıl kendisi ilk defa bir şampiyonluk mücadelesinde buldu ve Hollandalı pilotun ana rakibi, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton.

Dennis, Hamilton'u McLaren ile Formula 1'e getiren isimdi.

Şampiyonada, şu anda beş puan farkla Verstappen ilk sırada yer alıyor. Dennis, Hollandalı'nın en nihayetinde şampiyonluğu alacağına inanıyor.

Dennis, Sky F1'e, "Red Bull'daki mühendislere büyük saygım var ve bence Honda da performanslarını korumayı oldukça iyi başarıyor."

"Bu yüzden Verstappen'in kazanacağını düşünüyorum. Eğer olmazsa, bu hata yaptıkları ve performans kaybettikleri için olur."

"Asıl soru ise, bu hatalar hangi durumlarda yapılabilir?"

"Oldukça renkli bir sezon sonu yaşayacağız. Sanırım ben Verstappen'dan yanayım." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Hamilton ve Verstappen, son zamanlarda pist üzerinde çekingen yarışmıyor. Monza, ikilinin bu sezon yaşadığı ikinci kazasına şahit oldu ve kaza, iki aracın da yarış dışı kalmasıyla sonuçlandı.

Kaza, beklendiği üzere büyük tartışmalar getirdi ve Mercedes takım patronu Toto Wolff, ilk şikanda yaşadıkları çarpışmanın, Verstappen'in yaptığı bir "teknik faul" olduğunu söyledi. 

Dennis, medyanın olayı büyüttüğünü ve "bir çift kızgın ve gencin" arasında her zaman tartışmalı kazalar olabileceğini söyledi.

Dennis, "Medya abartıyor, ama yangına her zaman su taşıdıklarını da görebiliyorsunuz."

"Etrafı sakinleştirmeye çalışıyorlar, gerçekten profesyonelce davranıyorlar."

"Çoğu sporda, profesyonel bir faul olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak motor sporlarında araçlar temas ettiğinde, sonuçların tahmin edilmesi zordur. İtalya Grand Prix'sinde olduğu gibi bir aracın diğerinin üzerine çıkacağını bilemiyorsunuz. Ya da dönerek bariyerlere gireceğinizi de bilemiyorsunuz."

"Gerçekte, bu iki sürücü de profesyonel. Ne yaptıklarını biliyorlar ve yarışın başlarında liderlik almanın önemini de biliyorlar. Bu yüzden özellikle buralarda risk alıyorlar."

"Bazen sonuç alıyorlar bazen de alamıyorlar. İkisi de birbirine geri çekildiğini ve çekindiklerini göstermek istemiyor."

"Bir çift kızgın ve genç geyikler. Bu kadar basit." dedi.

Dennis, Hamilton'ın Verstappen'in meydan okumasından keyif alacağı sorusuna, "Kimse kaybetmeyi sevmez. Arkada kalmaktan kesinlikle mutlu olmayacak."

"Ancak onun ve herhangi bir lider sürücünün motivasyonu, mücadele etmekten geliyor."

"Bir grand prix aracında yarışmak oldukça çetrefillidir. Eğer araçta agresifsen, lastikleri çabuk harcarsın. Yarışın sonuçlarına, başlangıçta karar vermen gerek. Çünkü pist üzerinde her şey yakın görünse de, gerçekte bir araç diğerinin arkasındayken lastiklerini korumak için çok daha ciddi bir mücadele verecek."

"Motorlar ve diğer her şey o kadar dayanıklı ki yarış artık iki gladyatör arasında. Tabii ki sonuç birinin hayatını kaybetmesi değil ama biri kazanacak ve diğeri ise kaybedecek." cevabını verdi.

Verstappen ve Hamilton kazası bir yana, duble yaparak Daniel Ricciardo ile sürpriz bir galibiyet alan Dennis'in eski takımı McLaren, Monza'nın yıldızı oldu.

Dennis, McLaren'ın yeniden F1'in zirvesine çıktığı iddialarına katılmasa da, hak ettikleri zaferden dolayı takımı tebrik etti.

Dennis, McLaren'ın en iyi günlerinin geri döndüğü sorusuna, "Daha önce birinin bana 'İyi bir şey yaşandı diye böyle devam edeceğine güvenemezsin.' dediğini hatırlıyorum."

"Çoğu kişinin 'Evet ama iki lider sürücü yarış dışı kalmıştı.' diyebileceği bir durumda duble yaptılar. Ancak yarışı lider götürdüler ve kalanları arkada tutmayı başardılar. Bu yüzden onları tebrik ederim."

"Son birkaç yarışta büyük gelişme gösterdiler ve bu dubleyi hak ettiler." şeklinde cevap verdi.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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