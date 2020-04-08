Dennis: "Hamilton, kendisine yardım edenleri asla unutmaz"

Lewis Hamilton geçen yıl altıncı dünya şampiyonluğunu kazanmasından hemen sonra, kendisini karting yaparken keşfeden Ron Dennis'den bir tebrik mesajı almıştı.

McLaren, Dennis'in kararıyla Hamilton'ın kariyerini 1998 yılından itibaren desteklemiş ve 2007'de F1'e girmesini sağlamıştı.

Taraflar birlikte ilk F1 şampiyonluklarını 2008'de kazandılar.

Geçen yıl konuşan Hamilton, "Şampiyonluk sonrası Ron, kutlamak için beni aradı. Henüz ben on yaşındayken bana olan ilgisi ve dikkati için, ona sevgimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Eğer Ron beni fark etmeseydi, bugün burada olamazdım." demişti.

Formula 1 dünyasını 2017'de kalıcı olarak terk eden Dennis, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Hamilton'ın elde ettiği başarılara rağmen her zaman alçakgönüllü kaldığını ve ilişkilerinin harika olduğunu belirtti.

Sky Sports'a konuşan Dennis, "Lewis yıllar içinde giderek olgunlaştı. Bu, kaçınılmaz olarak yaşla birlikte gelen bir şey. Onun hakkında en sevdiğim şey, asla unutmaması."

"İlişkimiz bir baba ve oğul ilişkisiydi, vekil bir baba ve oğul. Anthony'nin (Hamilton'ın babası) bu açıklamadan rahatsız olacağını sanmıyorum."

"Söylediği bazı şeylerde ya da yaptığı bazı şeylerde her zaman aynı fikirde değildim. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum; Lewis belirli insanlardan aldığı yardımı ve takdiri asla unutmaz. Belirli insanlardan, McLaren çalışanlarından, babasından ve kesinlikle kendimden aldığı yardımı asla unutmayacaktır."

"Ama söylediğim gibi, tamamen onaylamadığım birkaç şey veya yaptığı şeyler var. Mesela ben dövmelerin büyük bir taraftarı değilim (gülüyor). Ama ne olursa olsun onun asla unutmayacağına eminim."

"Dünyaya, sporunuz için her şeyi verme isteğiyle ne kadar çok şeyi yapabileceğinizi gösterdi. Harika bir iş çıkardı ve tüm bu şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor."