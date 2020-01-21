Deletraz, 2020 F1 rolü için Haas'la görüşüyor

Louis Deletraz, 2014 yılında Formula Renault 2.0 NEC'i ikinci bitirmiş ve ertesi yıl 16 yarışın dokuzunu kazanıp şampiyon olmuştu. 2016 Formula V8 3.5 Series şampiyonluğu da bulunan Deletraz, geride kalan üç yılı Formula 2'de geçirdi ancak hiç zafer alamadı ya da şampiyonada ilk yediye giremedi.

Buna rağmen 2018 yılında çalışmaya başladığı Haas'ın simülatör pilotluğunu yaptı.

2020'de Charouz ile F2'de yarışmaya devam edecek 22 yaşındaki pilot, Haas ile çalışmaya devam etmek istediğini ve bunun için görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

İsviçreli pilot, “Charouz'a geri döndüğüm için çok mutluyum, bu harika bir takım. 2018'den beri ileriye doğru büyük adımlar attım ve onlar da attı. Bu takım benim için bir aile gibi. Bu sezonki görevimiz açık: zafer için savaşmak."

"Geçen yıl Carlin için yarıştığımda, hızımız vardı. Ancak çoğu zaman şanssızdık, takım teknik problemler yaşadı."

"Zayıf olduğum alanları ortadan kaldırmak için kendi üzerinde çalıştım ve Charouz ile birlikte bunu başarabileceğimize inanıyorum."

"2019'da Haas simülatörü üzerinde çok fazla çalıştım, bu takımla mükemmel bir ilişkim var ve şimdi bu yılki hedefleri tartışıyoruz. Nasıl bir çözümün bulunacağını göreceğiz."

"FIA süper lisansım var, bu yüzden tabii ki Formula 1'de çalışmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Çeviri: İnci Beğen