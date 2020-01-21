Deletraz, 2020 F1 rolü için Haas'la görüşüyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
274 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
281 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
295 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
309 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Deletraz, 2020 F1 rolü için Haas'la görüşüyor

paylaşım
yorumlar
Deletraz, 2020 F1 rolü için Haas'la görüşüyor
21 Oca 2020 15:00

Louis Deletraz, son yıllarda birlikte çalıştığı Haas'la yeni bir role sahip olmayı görüştüğünü söyledi.

Louis Deletraz, 2014 yılında Formula Renault 2.0 NEC'i ikinci bitirmiş ve ertesi yıl 16 yarışın dokuzunu kazanıp şampiyon olmuştu. 2016 Formula V8 3.5 Series şampiyonluğu da bulunan Deletraz, geride kalan üç yılı Formula 2'de geçirdi ancak hiç zafer alamadı ya da şampiyonada ilk yediye giremedi.

Buna rağmen 2018 yılında çalışmaya başladığı Haas'ın simülatör pilotluğunu yaptı.

2020'de Charouz ile F2'de yarışmaya devam edecek 22 yaşındaki pilot, Haas ile çalışmaya devam etmek istediğini ve bunun için görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

İsviçreli pilot, “Charouz'a geri döndüğüm için çok mutluyum, bu harika bir takım. 2018'den beri ileriye doğru büyük adımlar attım ve onlar da attı. Bu takım benim için bir aile gibi. Bu sezonki görevimiz açık: zafer için savaşmak."

"Geçen yıl Carlin için yarıştığımda, hızımız vardı. Ancak çoğu zaman şanssızdık, takım teknik problemler yaşadı."

"Zayıf olduğum alanları ortadan kaldırmak için kendi üzerinde çalıştım ve Charouz ile birlikte bunu başarabileceğimize inanıyorum."

"2019'da Haas simülatörü üzerinde çok fazla çalıştım, bu takımla mükemmel bir ilişkim var ve şimdi bu yılki hedefleri tartışıyoruz. Nasıl bir çözümün bulunacağını göreceğiz."

"FIA süper lisansım var, bu yüzden tabii ki Formula 1'de çalışmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

 

Sonraki haber
Marko: “Verstappen olağanüstü biri”

Önceki haber

Marko: “Verstappen olağanüstü biri”

Sonraki haber

McLaren'ın kabus dolu dönemini bitiren adımlar neler?

McLaren'ın kabus dolu dönemini bitiren adımlar neler?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ocon: "Mercedes koltuğu için çok genç olduğum söylendi"

2
Formula 1

Deletraz, 2020 F1 rolü için Haas'la görüşüyor

47dk
3
Formula 1

Formula 1'in izleyici kitlesi üst üste üçüncü yılda da büyümeye devam etti!

3s
4
Formula 1

Resmi: Alonso, McLaren'dan ayrıldı

5
Formula 1

Mercedes, 2019'un ilk testine "farklı" bir araçla katılmış

Son Videolar

07:39
Formula 1

"F1, kadınları 'dikkat çekmek için' kullanıyor" - 19 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

İsrail, F1 Takvimine girebilir - 18 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

İsrail, F1 Takvimine girebilir - 18 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

17 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:47
Formula 1

17 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Yenileme çalışmaları devam eden Zandvoort nasıl görünüyor? 03:07
Formula 1

Yenileme çalışmaları devam eden Zandvoort nasıl görünüyor?

Berger: “Vettel, 2020’de Leclerc’i yenebilir” - 16 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:39
Formula 1

Berger: “Vettel, 2020’de Leclerc’i yenebilir” - 16 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

McLaren'ın kabus dolu dönemini bitiren adımlar neler?
F1

McLaren'ın kabus dolu dönemini bitiren adımlar neler?

Deletraz, 2020 F1 rolü için Haas'la görüşüyor
F1

Deletraz, 2020 F1 rolü için Haas'la görüşüyor

Marko: “Verstappen olağanüstü biri”
F1

Marko: “Verstappen olağanüstü biri”

Formula 1'in izleyici kitlesi üst üste üçüncü yılda da büyümeye devam etti!
F1

Formula 1'in izleyici kitlesi üst üste üçüncü yılda da büyümeye devam etti!

Ocon: "Mercedes koltuğu için çok genç olduğum söylendi"
F1

Ocon: "Mercedes koltuğu için çok genç olduğum söylendi"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.