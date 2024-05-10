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Formula 1

Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"

Max Verstappen ve Christian Horner'ın, Miami Grand Prix'sinde Hollandalı pilotun RB20'sinin dubaya çarpması sonucu aldığı hasar konusunda karşıt görüşlere sahip olması, Red Bull'da her şeyin yolunda gitmediğinin bir işareti olarak görüldü.

Burhan Güneydaş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Milton Keynes ekibi bu yılın altı Grand Prix'sinden dördünü kazanmasına rağmen, Horner soruşturmasının ardından pist dışındaki kopukluk ve gerginlik söylentileri manşetlerde yer almaya devam ediyor.

Horner'ın yalanladığı söylense de Adrian Newey'in ayrılmasının Şubat ayında yaşanan olayların bir sonucu olduğu ileri sürüldü.

Max Verstappen'in yakın gelecekte Mercedes'e transfer olabileceğine dair söylentiler dolaşırken, Red Bull geçen hafta tasarım efsanesi Newey'in 2025 yılının ilk çeyreğinde takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bu duyuru her ne kadar padokta şaşkınlık yaratsa da NOS'un Formula 1 uzmanlarının Red Bull hakkında merak ettiği tek şey bu değil.

Geçtiğimiz Pazar günü Verstappen, Miami Grand Prix'sini, Hollandalı pilotun şaka yollu bir biçimde "beğenmediğini" ifade ettiği bir dubaya vurduğu yarışta Lando Norris'e kaybetti.

Verstappen bu olayın araca kalıcı etkileri olduğu iddialarını ise reddetti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Verstappen, "Farklı hissetmedim, bilmiyorum. Belki de zaten hasarlıydı. O şeye çarptım ve hızım aynı kaldı, bu yüzden hasar olup olmadığını bilmiyorum.

Ancak Horner'e göre, Verstappen "araca oldukça hasar vermişti".

Verstappen, Red Bull basın açıklamasında, "önden kayma" ve "yol tutuşla çok fazla" mücadele etmekten bahsederken tonunu değiştirdi ve Red Bull'un “araç zemininin hasar gördüğünü ve koniye çarpmaktan kaynaklanabilecek bir delik olduğunu tespit ettiğini” ekledi.

Dekker, Verstappen'in fikir değişikliğini tuhaf olarak nitelendirdi.

Formula 1 gazetecisi Dekker, NOS'un podcast'ine verdiği demeçte, "Takım patronunun 20 gazeteciye verdiği demeçte, aracın ciddi hasar aldığını ve bu durumun tur sürelerini etkilediğini söylemesi üzerine Verstappen'in 'hiçbir şey bilmiyorum' demesi ilginç."

"Bundan sonra işler daha da ilginçleşiyor. Sanki o sözler ağzına konmuş gibi, Verstappen'in araçta hasar olduğunu söylediği bir basın bülteni yayınlanıyor."

"Red Bull’da her şey yolunda gidiyor ama iç iletişim… Horner ve Verstappen'in çelişkili açıklamalarını tuhaf buluyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ancak meslektaşı Jan Lammer, Dekker'in fazla abarttığını düşünüyor.

67 yaşındaki Lammer, "Bu sadece henüz birbirleriyle konuşmamış olmalarıyla ilgili olabilir".

"Veri toplarsınız ve sonra bir kişi bir şey görür ve bunu Horner ile tartışır, Max ise başka şeylerle meşguldür."

"Sorular ona henüz herkesle konuşmadığı bir zamanda soruldu."

Hollandalı yarışçı Jeroen Bleekomolen, Verstappen'in basın toplantısındaki yorumlarını Norris'in ilk Grand Prix zaferini gölgede bırakmamak için yapmış olabileceğini düşünüyor.

"Verstappen belki de Norris'in zaferine gölge düşürmek istememiştir. Dürüstçe yenildiğini ve Norris'in daha iyi bir araca sahip olduğunu ima etti."

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