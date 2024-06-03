Dekker, Red Bull'un son üç yarış performansı hakkında: "Bir şeyler değişiyor"

McLaren geliştirdiği MCL38 aracı ile Miami'de Lando Norris'e ilk yarış galibiyetini Max Verstappen'in yedi saniye önünde rahat bir farkla kazandırdı.

Son Dünya Şampiyonu, Imola'daki bir sonraki yarışta podyumun en üst basamağına geri döndü - ama sadece Norris onu bir saniyeden daha az farkla çizgiye kadar kovaladı.

Bir yarış sonra ise Monako'da Charles Leclerc'in galibiyeti ile podyumun en üst basamağına yerleşen Ferrari oldu.

Verstappen ise altıncılık elde etti.

NOS F1 uzmanı Louis Dekker Formula 1'de 'bir şeylerin değiştiğine' inansa da, Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesinde olacağına inanmıyor.

Dekker, "Sanmıyorum ama asla asla dememeliyiz."

"Bunu tersine de çevirebilirsiniz: Red Bull bu yıl şimdiden üç yarış kaybetti, geçen yıl böyle bir şey olmamıştı. Yani bir şeyler değişiyor."

"Ancak şu andan itibaren bu sadece yükseltme yarışı olacak. Şu andan itibaren her güncelleme beşinci sıradaki bir takımı liderliğe taşıyabilir."

"Red Bull'un rakipleri hâlâ Red Bull'un iyi olacağı birkaç pist olmasından korkuyorlar. Örneğin Barselona'da ilk iki sırayı elde etmek Red Bull için çocuk oyuncağı olacaktır." dedi.

Ancak Red Bull'un rakipleri bu yılki sonuçların dengelerin değiştiğine dair bir işaret olmasını umarken, daha fazla kupa için şömine üzerinde yer açmaya hazır değiller.

McLaren takım patronu Andrea Stella, "Red Bull'un rekabetçiliğine ilişkin tablo benim için tam olarak net değil."

"Red Bull'da tam olarak neler olup bittiğinden emin değilim. Sanırım bunu öğrenmek için birkaç yarışa daha ihtiyacımız var."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Açıkçası, bir sonraki yarış olan Kanada'ya gidiyoruz, ki bu da kerb ve tümseklerde çok zorlu olan bir başka yarış. Kanada'dan sonra bazı pistlerin rekabet durumu hakkında bize daha fazla bilgi vereceğini düşünüyorum."

Ferrari takım patronu Fred Vasseur ise Red Bull'un hız avantajının hem Ferrari hem de McLaren tarafından açıkça azaltıldığını söyledi.

"Bence geçen yıl çok iyi bir farkları vardı".

"Bazen sıralamalarda onlarla mücadele edebiliyoruz ama yarışta bu fark 0.4 ya da 0.5'ti."

"Sadece biz değil, Red Bull ve McLaren arasında da durum böyle hatta McLaren daha da yakın."