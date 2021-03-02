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Formula 1 / Son dakika

De Vries yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotu olacak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Nyck de Vries, 2021 sezonu için Mercedes'in Formula 1 takımının yedek pilotu oldu ve yeni sezonda bu görevi Stoffel Vandoorne ile paylaşacak.

De Vries yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotu olacak

2019 FIA Formula 2 şampiyonu De Vries, elde ettiği bu şampiyonluğun ardından Mercedes bünyesine katılmış ve 2019-20 sezonu için Mercedes'in Formula E'deki yeni pilotu olmuştu.

Hollandalı pilot, geçen hafta sonu 2020-21 sezonunun açılış yarışı olan Diriyah E-Prix'sinde kusursuz bir galibiyet amayı başardı.

Geçen yıl yedek pilotluk rolünü eski McLaren F1 pilotu Stoffel Vandoorne ve eski Haas pilotu Esteban Gutierrez paylaşıyordu.

Ancak 2021 sezonu için planlarını açıklayan Mercedes, de Vries'in yeni sezonda yedek pilot olarak görev alacağını açıkladı.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, "2021 sezonu için güçlü bir yedek sürücü kadromuz var: Stoffel Vandoorne bu rolü Formula E'deki takım arkadaşı Nyck de Vries ile paylaşacak." denildi.

Bu, daha önce McLaren'ın gelişim pilotu olarak görev yapan de Vries'ın F1'de ilk kez resmi bir role sahip olduğu anlamına geliyor.

De Vries, geçen yılın sonunda Vandoorne ile birlikte Abu Dhabi testinde Mercedes W11'i sürmüştü.

Gutierrez, Mercedes'in yeni sürücü kadrosunun bir parçası olarak açıklanmadı. Meksikalı pilot, şu noktada kurallar gereği araca geçmek için uygun değil.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nyck deVries
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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