De Vries yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotu olacak

2019 FIA Formula 2 \u015fampiyonu De Vries, elde etti\u011fi bu \u015fampiyonlu\u011fun ard\u0131ndan Mercedes b\u00fcnyesine kat\u0131lm\u0131\u015f ve 2019-20 sezonu i\u00e7in Mercedes'in Formula E'deki yeni pilotu olmu\u015ftu.\nHollandal\u0131 pilot, ge\u00e7en hafta sonu 2020-21 sezonunun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f yar\u0131\u015f\u0131 olan Diriyah E-Prix'sinde kusursuz bir galibiyet amay\u0131 ba\u015fard\u0131.\nGe\u00e7en y\u0131l yedek pilotluk rol\u00fcn\u00fc eski McLaren F1 pilotu Stoffel Vandoorne ve eski Haas pilotu Esteban Gutierrez payla\u015f\u0131yordu.\nAncak 2021 sezonu i\u00e7in planlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Mercedes, de Vries'in yeni sezonda yedek pilot olarak g\u00f6rev alaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nMercedes'ten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "2021 sezonu i\u00e7in g\u00fc\u00e7l\u00fc bir yedek s\u00fcr\u00fcc\u00fc kadromuz var: Stoffel Vandoorne bu rol\u00fc Formula E'deki tak\u0131m arkada\u015f\u0131 Nyck de Vries ile payla\u015facak." denildi.\nBu, daha \u00f6nce McLaren'\u0131n geli\u015fim pilotu olarak g\u00f6rev yapan de Vries'\u0131n F1'de ilk kez resmi bir role sahip oldu\u011fu anlam\u0131na geliyor.\nDe Vries, ge\u00e7en y\u0131l\u0131n sonunda Vandoorne ile birlikte Abu Dhabi testinde Mercedes W11'i s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\nGutierrez, Mercedes'in yeni s\u00fcr\u00fcc\u00fc kadrosunun bir par\u00e7as\u0131 olarak a\u00e7\u0131klanmad\u0131. Meksikal\u0131 pilot, \u015fu noktada kurallar gere\u011fi araca ge\u00e7mek i\u00e7in uygun de\u011fil.