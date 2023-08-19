De Vries, yedek pilot olarak AlphaTauri'ye dönebilir!
RacingNews365'in kaynakları, Nyck De Vries'in Meksika GP'sine mahsus olmak üzere yedek pilot olarak AlphaTauri garajında yer alabileceğini belirtiyor.
Uzun süredir aradığı F1 fırsatını AlphaTauri ile yakalayan De Vries, beklentilerin epey altında kaldığı on yarışın ardından koltuğunu kaybetti.
Takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın epey gerisinde kalan De Vries, on yarış boyunca hem sıralama turlarında, hem de yarışta sadece iki kez Tsunoda'yı geçebildi.
Kendisinin gelecek planları halen belirsizliğini koruyor, birçok kişi Formula E'ye dönmesini beklese de ortada kesin bir şey yok.
Ancak padoktan son haberler, De Vries'in bu yıl farklı bir rolle F1'e dönebileceğini gösteriyor, hem de hiç beklenmedik bir takımla: AlphaTauri!
RacingNews365'in son haberine göre Meksika GP'si için yedek pilot arayışında olan AlphaTauri, Red Bull ile yaptığı genel sözleşmesi devam eden De Vries'i bu görevde kullanmayı düşünüyor.
Normalde yedek pilot görevini Super Formula sürücüsü Liam Lawson üstlenmekteydi, ancak Meksika GP'si ile Super Formula sezonunun son yarışları çakışmakta, dolayısıyla Lawson'ın padokta yer alması imkansız.
Uzun lafın kısası, De Vries'i henüz sezon bitmeden eski takımına farklı bir görevde dönmüş olarak görebiliriz.
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