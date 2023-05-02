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De Vries: "Yaptığım kaza aptalca ve gereksizdi"

Nyck de Vries 5. virajda bariyerlere çarparak kaza yaptı ve sezona yaptığı zorlu başlangıcı sürdürdü.

Zeynep Taş
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De Vries: "Yaptığım kaza aptalca ve gereksizdi"

Bu olay, yarış lideri Max Verstappen'in pit stop yaparak pist pozisyonunu kaybetmesi ve birkaç dakika sonra yarışa güvenlik aracının dahil olmasına sebep olduğu için yarışın seyrinde oldukça önemli bir rol oynadı.

Hatasını kabul eden De Vries, "Bu tamamen benim hatamdı, aptalca ve gereksizdi ve bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu."

"Şimdi yapabileceğim tek şey önüme bakmak... Neyse ki önümüzdeki hafta sonu bir yarış daha var."

"Açıkçası garip bir virajdı çünkü duvar size doğru geliyor ve ben duvara biraz fazla yakındım. Bu bir hata, tamamen bana ait, kimsenin suçu yok." dedi.

De Vries sezona zor bir başlangıç yaptı, hiç puan alamadı. Takımı AlphaTauri de rakiplerine kıyasla hız mücadelesi veriyor.

Ancak De Vries, işlerin tersine döneceğine inanıyor.

"Belirli noktalardan çıkarılacak olumlu şeyler var ve bence Cidde'den bu yana belirli noktalarda hızımızı gösterdik; sadece birçok sebepten dolayı bunu somut bir sonuca dönüştüremedik."

"Bunu kabullenmek çok zor, ama ilerlemenin tek yolu önümüze bakmaya devam etmek ve süreci takip etmek."

"Ben işlerin tersine döneceğine inanıyorum."

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