De Vries, Williams'ta yarışacağı haberlerine şaşırmış

Son dönemde De Vries'ın adı, Formula 1 takımlarından Williams ile anılıyor. İddiaya göre Mercedes, gelecek yıl gridde, kendi bünyesindeki sürücülerden birinin daha yer almasını istiyor. Bundan ötürü de Williams koltuğu için De Vries'ı öneriyor.

Williams koltuğu için şu anda çok sayıda aday var ancak Mercedes'le arasındaki olumlu bağlardan ötürü, koltuklardan bir tanesinde Mercedes'in de söz hakkı olacağı düşünülüyor.

George Russell şu anda Mercedes'in desteğiyle beraber Williams'ta yarışıyor ancak fabrika takımına geçme ihtimali çok yüksek. F2'de yarışan herhangi bir Mercedes sürücüsü olmadığı için Mercedes'in tercihini De Vries'tan yana kullanacağı iddiaları var.

Bu iddialar geçtiğimiz günlerde Hollandalı pilotun kendisine soruldu ve De Vries bunlara şaşırdığını dile getirdi.

Ziggo Sport ile yaptığı röportajda De Vries şöyle dedi: "Sadece neler konuşulduğunu ve basının bu konuda neler yazdığını okudum."

"Tabii ki benim hakkımda bir şeyler konuşulduğunu ve Beni Williams'la ilişkilendirdiklerini okumak benim için güzel bir şey."

"Toto'nun [Wolff] pistteki performansımızı övmesinden ötürü çok mutluyum ve bundan onur duyuyorum. Bu yüzden bunu duymak güzel. Fakat aynı zamanda şu anda bulunduğum yerden ve şimdi yaptığım şeylerden memnunum."

"Şu anda bizim için en önemli şey Berlin'de sezonu iyi şekilde bitirmek."

Teklif olup olmadığı sorusuna Hollandalı pilot, "Bundan daha fazlasını bilmiyorum" dedi ve gülümsedi.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ , 2nd position, with his trophy Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images