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Formula 1 / Miami GP Haberler

De Vries, Williams söylentilerine şaşırmış

Nyck de Vries, Williams söylentilerinin kendisini şaşırttığını çünkü şimdiye kadar İngiliz ekiple hiçbir teması olmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
De Vries, Williams söylentilerine şaşırmış
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Bu hafta başında İngiliz basınında Williams'ın Nicholas Latifi'nin yeri için Nyck de Vries'la ilgilendiği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

İddiaya göre Williams, 2023 için Latifi'yi takımda tutmayı düşünmüyor ve bu nedeniyle onun yeri için yeni bir isim arıyor.

Sky Sports'a göre takımın gözü Alpine'in yedek pilotu Oscar Piastri'nin üzerinde. Fakat ünlü gazeteci Joe Saward, Williams için bunun doğru hareket olmayacağını, bunun yerine De Vries'ın koltuğa geçebileceğini iddia etti.

GPFans bunun üzerine 27 yaşındaki Hollandalı sürücüyle temasa geçti ve bu iddiaları sordu.

De Vries, "Bu söylentiler benim için de yeni."

"Bu söylentileri nerede okuduğunuz veya onlarla nerede karşılaştığınız hakkında hiçbir fikrim yok."

"Fakat bunu nerede çıkardıklarını gerçekten merak ediyorum çünkü dürüst olmak gerekirse böyle bir şeyle ilgili hiçbir bilgim yok." dedi.

Ancak De Vries böyle bir fırsat olması halinde Williams'ta yarışmaya açık olduğunu söyledi.

Williams'a katılmaya açık olup olmadığı sorusuna son Formula E şampiyonu, "Elbette Formula 1 bir rüyadır. Bu, her genç sürücü için bir rüyadır ancak bunun ötesinde sezonun henüz çok erken bir noktası olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyonanın daha henüz altıncı yarışındayız." dedi.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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