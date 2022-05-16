De Vries, Williams ile İspanya GP'nin ilk antrenman seansında piste çıkacak

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Formula 1'de bu yıl itibariyle tüm takımların en az iki antrenman seansında genç bir ismi piste çıkarması gerekiyor. Bu sürücü, Formula 1'de en fazla iki yarışa çıkmış olmalı.

Şu ana kadar bunu yapan kimse yoktu ancak İspanya GP'de durum değişecek ve Williams'ta Nyck de Vries piste çıkacak.

Son Formula E şampiyonu, bu yıl Mercedes'in yedek pilotluğunu yapıyor ve cuma günkü ilk antrenmanda Alex Albon'un Williams FW44'ünü devralacak. İkinci seansta direksiyona tekrar Albon geçecek.

Bu, son haftalarda zaten ortaya atılan bir iddiaydı ve bir bakıma söylentiler doğru çıkmış oldu. Hollandalı sürücünün adı, Nicholas Latifi'nin koltuğu ile ciddi şekilde anılıyor.

Mercedes, De Vries'ı Williams'la F1'e getirmeye çalışırken, İngiliz ekip Barselona'da ilk kez Latifi - De Vries arasında performans kıyaslaması yapma fırsatı yakalayacak.

De Vries, "Öncelikle Williams'a, bana ilk antrenmanda piste çıkma fırsatı verdiği için gerçekten teşekkür etmek istiyorum."

"Takımı tanıyıp, FW44'ü sürmek ve ayrıca Formula 1 hafta sonunda piste çıkmak benim için harika olacak."

"Test için hazırlıklar şu ana kadar gayet iyi gitti ve tüm takım bana inanılmaz derecede destek verdi"

"Şimdi İspanya'daki tüm bu deneyimi yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

De Vries pazar günü yapılan Formula E Berlin yarışını kazanmış ve şampiyonluk savaşı için önemli bir adım atmıştı.

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images