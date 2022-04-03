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Formula 1 Haberler

De Vries, Williams ile cuma antrenmanlarında piste çıkabilir

F1Maximaal'ın haberine göre Williams, bu sezon en az bir antrenman seansında Nyck de Vries'ı piste çıkaracak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
De Vries, Williams ile cuma antrenmanlarında piste çıkabilir
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Formula 1'de 2022 sezonunda takımların yıl boyunca en az iki antrenman seansında genç bir ismi piste çıkarması gerekiyor.

Bu ismin Formula 1'de en fazla iki yarışa çıkmış bir isim olması gerekiyor. Bundan ötürü takımlar, sezon içerisinde kimi piste çıkaracaklarını araştırıyorlar.

Takımlar aynı çaylakla iki kez piste çıkabilir veya farklı isimlere fırsat verebilir. Ayrıca bu pilotları hangi yarışta piste çıkaracakları da tamamen takımlara bağlı.

Mercedes'in yedek pilotu ve Formula E şampiyonu Nyck de Vries'ı piste çıkarması beklenirken, Hollandalı sürücünün Mercedes'in diğer müşteri takımları tarafından kullanılma ihtimali de var.

Mercedes'in elinde şu anda test pilotu olarak görev yaşan Roy Nissany ve geçen yıl sürücü akademisine katılan Logan Sargeant var.

Fakat F1Maximaal.nl'ye göre Williams, en az bir antrenman seansında Mercedes'in Hollandalı pilotu De Vries'ı piste çıkacak.

Şimdilik bu ismin kim olacağı belirsiz. Williams'ın böyle bir yol izlemesi pek de sürpriz değil çünkü son yıllarda Williams ve Mercedes arasındaki işbirliği giderek daha kuvvetli hale geldi.

Diğer takımların kimi kullanacağı belirsizliğini korurken, Red Bull'un Juri Vips, AlphaTauri'nin ise Liam Lawson'ı kullanacağı düşünülüyor.

Formula E champion Nyck De Vries in the Mercedes garage

Formula E champion Nyck De Vries in the Mercedes garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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