De Vries: "Verstappen'i 'ağabeyim' olarak görüyorum"
Nyck de Vries, yaşça kendisinden daha küçük olsa da Max Verstappen'i deneyiminden ötürü "ağabeyi" olarak görüyor.
Nyck de Vries, 2023 yılında AlphaTauri ile Formula 1'de tam zamanlı olarak yarışmaya başlayacak ve o da tıpkı Max Verstappen gibi bir Red Bull sporcusu olacak.
De Vries, AlphaTauri tarafından gerçekleştirilen bir röportajda vatandaşı Verstapepn hakkında ilginç sözler sarf etti.
De Vries, "Max ve ben birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz. Birlikte çok fazla yarışmasak da karting günlerinde mücadele ettik."
"Normal bir pistte ilk kez geçen yıl Monza'da yarıştık ve kendimizi yarış gridinde yan yana bulduk, ki bu inanılmazdı."
"Harika bir ilişkimiz var. İkimizin de babası kariyerlerimizde aktif rol oynadı. Birbirimize çok saygı duyuyoruz."
"Yaşça büyük olmama rağmen Max'i F1 padokundaki ağabeyim olarak görüyorum."
"Çok şey başardı ve çok daha fazla deneyime sahip." dedi.
Hollandalı pilot, en sevdiği pistin Zandvoort olduğunu söylerken, geçmişte elde ettiği başarılar ya da geçmişte yaşananlar hakkında pek konuşmak istemedi.
"En sevdiğim pist tabii ki Zandvoort. Her sürücü kendi evinde yarışmak ister ve Hollanda Grand Prix'si bir festival ya da parti gibi geçiyor. Kendi ülkemde yarışmanın tüylerimi diken diken edeceğini düşünüyorum. Pistteki atmosfer çılgınca ve Hollandalı bir Formula 1 pilotu olarak bunu gerçekten hissetmek istiyorum."
"Geçmişim hakkında fazla düşünmeyi sevmiyorum. Elbette Formula E şampiyonluğu Formula 1 yolculuğumun bir parçasıydı ama ben ileriye bakmayı seviyorum. Başardıklarım için minnettarım. Şimdi beni yeni zorluklar bekliyor ve Formula 1'de yarışacak olmaktan dolayı mutluyum."
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