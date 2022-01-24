De Vries: "Verstappen şampiyonluğu hak etti"

Nyck de Vries, Formula 2'de şampiyon olmasına rağmen Formula 1'e geçemeyen isimlerden bir tanesi. Hollandalı pilot, şu anda Mercedes'in Formula E takımında yarışıyor ve aynı zamanda F1 ekibinin yedek pilotluğunu yapıyor.

F1maximaal'a konuşan Nyck de Vries, sözlerine tartışmalı Abu Dhabi GP hakkında konuşarak başladı.

De Vries, "Öncelikle Max'in hak eden bir şampiyon olduğunu söyleyebilirim."

"2021'de harika bir sezon geçirdi. Bence herkes onun şampiyonluğu hak ettiği ve şampiyonluğu kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptığı konusunda hemfikir."

"Aynı zamanda Lewis Hamilton'ın harika bir sezon geçirdiğini ve pazar günü Abu Dhabi'de kazanmayı hak ettiğini de kabul etmelisiniz."

"Şampiyonluğu kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve bu, pek alışık olmadığımız ve kitabına uygun olmayan bir kararla elinden alındı."

"Bunun neden kargaşaya neden olduğunu anlayabiliyorum." dedi.

De Vries, hemen hemen tüm F1 hafta sonlarında Mercedes F1 garajında yer alıyor.

Bu süre zarfında neler yaptığı sorulduğunda, "Çoğunlukla konuşulanları dinlemek ve insanların yaptıklarını takip etmek üzerine oluyor. Takımın hazırlıklarını, tepkilerini ve analizlerini takip ediyorum. Bu konuşmalara dahil olmak çok güzel." dedi.

Sonra Hamilton'la ilgili ise şöyle dedi: "Başarının tek bir anahtarı yok ve her insan farklı. Lewis Hamilton'ın son derece motive olması ve kazanma isteğinin giderek büyüyor gibi görünmesi çok etkileyici. Herkes bunu düşünebilir ama Hamilton neredeyse her zaman başarıyor. Ayrıca o, son parçayı bulma konusunda takımla çok iyi çalışıyor."

De Vries'ın adı geçen sezon Formula 1 ile anılmıştı.

F1 planlarıyla ilgili De Vries, "Her sürücü Formula 1'de olmak ister, bana göre bu yeni bir şey değil. Fakat hepimiz biliyoruz ki Formula 1 zor bir dünya. Bu dünyada sadece 20 koltuk ve bu koltuklar için çekişen çok sayıda sürücü var. O koltuğa oturmak için pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor."

"Hayal kırıklığı, bir şeş gerçekliyormuş gibi göründüğünde olur çünkü o zaman bunu gerçekten yaşarsınız. Adımın orayla anılmasından dolayı onur duydum ama süreci etkilemeyeceğimin farkındayım." dedi.

Nick de Vries, Mercedes Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images