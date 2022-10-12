De Vries: "Verstappen, AlphaTauri anlaşmasında ağabeylik yaptı"

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Verstappen, Japonya GP hafta sonunda yaptığı açıklamada İtalya GP'den sonraki gün de Vries'e Helmut Marko'yu araması yönünde teşvik ettiğini açığa çıkarmıştı.

O dönemde de Vries'in adı Williams ve Alpine ile anılıyordu ve hatta Alpine'in 2021 aracıyla Budapeşte'de test yapması planlanmıştı.

Verstappen, Pierre Gasly'nin Alpine'e geçme ihtimali nedeniyle de Vries'e Marko'yu aramasını söylemiş. O telefon görüşmesinin ardından de Vries, Graz'a giderek Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Marko ile yüz yüze görüştü ve AlphaTauri'de yaraşmanın anahtarını kaptı.

De Vries, "Max ile harika bir ilişkimiz var. Açıkçası aynı dönemin çocuklarıyız. O benden biraz daha genç ancak kartingde aynı dönemde büyüdük, ikimiz de Hollandalıyız. Onun babasıyla birlikte yarışlara yaklaşımı, karting süreci, bir minibüs içerisinde Avrupa'yı gezmesi, büyük ölçüde bizimle aynıydı."

"Bu spor için yaşıyoruz ve pilotlar olarak birbirimize çok büyük saygı duyuyoruz. O artık F1 Dünya Şampiyonu olsa da, şu an için spordaki en iyi takımla ikinci şampiyonluğunu kazanmaya doğru gidiyor olsa da onunlayım. O, benden biraz daha genç ancak bu süreçte neredeyse ağabeyim gibi davrandı."

"Monza'daki yarışın ardından Monako'da onunla akşam yemeği yedik ve olasılıkları ve fırsatları konuştuk. O görüşmenin sonucunda Dr Marko ile görüşmem gerektiği ortaya çıktı ve aynı hafta Avusturya'da onunla buluştum." dedi.

Sonuç olarak Verstappen ile akşam yemeğinin ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerine De Vries, "Bu konuda tek bir şey kilit olmadı. Şu ana kadar genel olarak kendime baktım, her zaman etrafımdaki insanları dinledim. Bu sektörde bilgi çok önemli."

"Bazen insanların kartlarını göğüslerine çok yakın tuttuklarını görüyorsunuz. Neler olduğuna dair bilgi paylaşımı yapmak önemlidir. O konuşma, bu tarz bir konuşmaydı." dedi.

De Vries, İtalya'da son dakikada Williams koltuğuna geçip aldığı sonucun büyük rol oynadığını ancak o yarıştan önce de 2023 için diğer takımlarla görüştüğünü söyledi.

De Vries, "Monza'nın konuşmaları çok fazla hızlandırdığını kabul edeceğim. Ancak bir süredir F1'deki görüşmelerin içerisinde yer alıyordum."

"Açıkçası Formula E'yi kazanmam, geçen yaz Williams'ta bir fırsatı ortaya çıkardı. Bu sezonun başında birçok görüşmemiz oldu."

"Ben Mercedes'in yedek pilotuyum, aynı zamanda Williams'ın da. Bu yüzden onlara yakınım ve oradaki insanlarla iyi bir ilişkim var. Her zaman oradaki görüşmelerde arka plandaydım."

"Öncelikle Oscar olayı oldu. Ardından yaz tatilinden hemen önce Fernando Aston'a gitti ve böylece aptal sezon başladı. Arka planda hep bu sürecin bir parçası oldum."

"Ancak sanırım Monza, olası soru işaretlerini, insanların benimle alakalı şüphelerini ortadan kaldırdı ve açıkçası o hafta sonu tüm yıldızlar benim için dizilmişti."

"Araç o pistte rekabetçiydi, bazı grid cezaları ve yarış dışılar vardı. Ve dürüst olmam gerekir ki güvenlik aracı olmasaydı, sağ ön frendeki sorun nedeniyle yarışı bitiremezdim. Bu yüzden orada olanlar için minnettarım." dedi.