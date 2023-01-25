De Vries ve Tsunoda, Imola'da piste çıktı
AlphaTauri, yeni sezon hazırlıkları kapsamında AT02 ile bugün Imola'da piste çıktı. Bu testte hem Nyck de Vries hem de Yuki Tsunoda test sürüşü yaptı.
Ferrari'nin Fiorano pistinde yaptığının bir benzerini AlphaTauri Imola'da yapıyor. Takım, yeni sezon öncesinde hem pilotlarını hem de mühendislerini "ısıtmak için" eski araçlarından birisini piste çıkardı.
Test için, önceki neslin son aracı olan AlphaTauri AT02 tercih edilirken, pist geleneksel şekilde Imola'ydı.
Yılın bu zamanında Avrupa'daki çoğu yerde olduğu gibi, Imola'nın olduğu bölgede de soğuk ve yağış etkiliydi.
Salı günü, Yuki Tsunoda piste çıktı ve testi başlatan isim oldu. Geçtiğimiz günlerde koltuk ayarı yaptıran Japon pilot, salı gününün tamamında AT02 ile sürüş yaptı.
Çarşamba günü ise sıra yeni takım arkadaşı Nyck de Vries'a geldi. Hollandalı pilot, yağmur altında gerçekleştirilen testte, AT02'nin tadına baktı ve form yakalamaya çalıştı.
Hollandalı sürücü için bu, AlphaTauri ile ikinci sürüşü oldu. 2022'nin sonunda Abu Dhabi'deki genç sürücü testinde AT03'ü denemiş ve test ettiği araçlara bir yenisini daha eklemişti.
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