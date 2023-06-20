De Vries ve Magnussen aynı fikirde: "Aramızdaki olay yarış kazasıydı"
Kevin Magnussen ve Nyck De Vries, Formula 1'in Kanada Grand Prix'sinde yaşadıkları olayın ardından durumla ilgili bir problemleri olmadığını söyledi.
Kanada Grand Prix'sinin 36. turunda Magnussen ve De Vries 12. sıra için mücadele ederken, AlphaTauri pilotu ilk virajda cesur bir geçiş yaptı ve ikili, 3. viraja kadar mücadelelerine devam etti.
De Vries, içeri çizgide fren yaptı ve her iki aracı da pist dışına çıkmaya zorlayarak her iki pilotun da puan alma şansını ortadan kaldırdı.
Hakemler, bunu bir yarış olayı olarak nitelendirdi.
Magnussen bu olay hakkında, "[De Vries] Oldukça sert yarışıyordu, bu kesin. Ama ben kimim ki bundan şikâyet edeyim?"
"Sanırım sorun 3. virajda frenlemeyi kaçırması ve beni de beraberinde götürmesiydi, hepsi bu."
"İçerideydi ama sonra virajı alamadı. Ben dış kısımdaydım ve ikimiz de kaçış alanını kullanmak zorunda kaldık. Bence bu bir şanssızlıktı." dedi.
De Vries, 3. virajdaki içerdeki çizginin engebeli yapısı sebebiyle sol ön lastiğini kilitlediğini açıkladı.
"İlk iki virajda birbirimizle sıkı bir mücadele içerisindeydik. Birbirimizi fren noktasına doğru sertçe itiyorduk ve ardından lastikleri kilitleyip düz gittim."
"Yol tutuşu daha azdı ve çok engebeliydi, bu da bana yardımcı olmadı. Ayrıca düz bir frenleme bölgesi de değildi, bu da beni zorladı."
"Momentuma sahip olduğumu hissettim ve Magnussen'i yakaladığımı düşündüm, ama sonra yerini geri almak için neredeyse çimlere kadar çıktı."
"Ama onu suçlamıyorum, bu oyunun bir parçası. Bu sadece bir yarış kazasıydı." dedi.
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