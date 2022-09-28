Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Singapur GP için yağmur tahminleri var Sonraki / Resmi: Petronas, 2026'dan sonra da Mercedes'in ana sponsoru olacak
Formula 1 Haberler

De Vries Singapur GP öncesinde Albon'dan haber bekliyor

RacingNews365.com'un edindiği bilgiye göre Nyck De Vries, Alex Albon'un Singapur'da yarışamaması halinde Williams'ın direksiyonuna geçecek.

Ekleyen:
, Editör
De Vries Singapur GP öncesinde Albon'dan haber bekliyor
Haberi dinle

Monza'da cuma günü başarılı bir gün geçiren ve ilk 10'a girmeyi başaran Albon için işler cumartesi günü ters gitti.

Taylandlı sürücü, cumartesi günü apandisit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu. Fakat yaşanan komplikasyonlar, solunum yetmezliği yaşamasına ve kısa süreliğine yoğun bakıma girmesine neden oldu.

Albon yarışamadığı için Williams, yedek bir sürücüye ihtiyaç duydu ve bunun için Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries'ı seçti.

Hollandalı sürücü, başarılı bir sıralama turları geçirmesinin ardından pazar günü dokuzuncu oldu ve ilk yarışında ilk puanlarını aldı.

Albon'un Marina Bay'deki yarışla pistlere dönmesi bekleniyor fakat Singapur, fiziksel anlamda sezonun en zorlu pistlerinden birisi ve bundan ötürü De Vries bir kez daha piste çıkmak için hazırlık yapıyor.

Singapur sıcaklığı yanı sıra sert tümsekleriyle ünlü ve bundan ötürü pek çok faktör Albon için durumu zorlaştırabilir.

RacingNews365.com, 2020/21 Formula E şampiyonunun ikinci kez F1'e katılma şansının "50-50" olduğunu öğrendi.

Durumun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

paylaşım
yorumlar
Singapur GP için yağmur tahminleri var
Önceki haber

Singapur GP için yağmur tahminleri var
Sonraki haber

Resmi: Petronas, 2026'dan sonra da Mercedes'in ana sponsoru olacak

Resmi: Petronas, 2026'dan sonra da Mercedes'in ana sponsoru olacak
Daha fazlası
Ezel Tan
Bottas: "Her şeyi doğru yaparsak Singapur'da puan alabiliriz"
Formula 1

Bottas: "Her şeyi doğru yaparsak Singapur'da puan alabiliriz"

Vettel, gelecekte motor sporlarına dönmeyi reddetmiyor
Formula 1

Vettel, gelecekte motor sporlarına dönmeyi reddetmiyor

Singapur GP için yağmur tahminleri var
Formula 1

Singapur GP için yağmur tahminleri var

Son Haberler

Bottas: "Her şeyi doğru yaparsak Singapur'da puan alabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Her şeyi doğru yaparsak Singapur'da puan alabiliriz"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Singapur GP'den puanla ayrılabilecekleri görüşünde.

Vettel, gelecekte motor sporlarına dönmeyi reddetmiyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, gelecekte motor sporlarına dönmeyi reddetmiyor

Sebastian Vettel, gelecekte Formula 1 veya başka serilerle motor sporlarına dönebileceğini reddetmiyor.

Resmi: Petronas, 2026'dan sonra da Mercedes'in ana sponsoru olacak
Formula 1 Formula 1

Resmi: Petronas, 2026'dan sonra da Mercedes'in ana sponsoru olacak

Mercedes, bugün yaptığı açıklama ile Petronas'ın 2026 yılı sonrasında takımın ana sponsoru ve partneri olmaya devam edeceğini duyurdu.

De Vries Singapur GP öncesinde Albon'dan haber bekliyor
Formula 1 Formula 1

De Vries Singapur GP öncesinde Albon'dan haber bekliyor

RacingNews365.com'un edindiği bilgiye göre Nyck De Vries, Alex Albon'un Singapur'da yarışamaması halinde Williams'ın direksiyonuna geçecek.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.