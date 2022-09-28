De Vries Singapur GP öncesinde Albon'dan haber bekliyor

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Monza'da cuma günü başarılı bir gün geçiren ve ilk 10'a girmeyi başaran Albon için işler cumartesi günü ters gitti.

Taylandlı sürücü, cumartesi günü apandisit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu. Fakat yaşanan komplikasyonlar, solunum yetmezliği yaşamasına ve kısa süreliğine yoğun bakıma girmesine neden oldu.

Albon yarışamadığı için Williams, yedek bir sürücüye ihtiyaç duydu ve bunun için Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries'ı seçti.

Hollandalı sürücü, başarılı bir sıralama turları geçirmesinin ardından pazar günü dokuzuncu oldu ve ilk yarışında ilk puanlarını aldı.

Albon'un Marina Bay'deki yarışla pistlere dönmesi bekleniyor fakat Singapur, fiziksel anlamda sezonun en zorlu pistlerinden birisi ve bundan ötürü De Vries bir kez daha piste çıkmak için hazırlık yapıyor.

Singapur sıcaklığı yanı sıra sert tümsekleriyle ünlü ve bundan ötürü pek çok faktör Albon için durumu zorlaştırabilir.

RacingNews365.com, 2020/21 Formula E şampiyonunun ikinci kez F1'e katılma şansının "50-50" olduğunu öğrendi.

Durumun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.