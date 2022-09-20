De Vries, Singapur GP için hazırlanıyor
RacingNews365'e göre Nyck de Vries, her ihtimale karşı Singapur GP'ye hazırlık yapıyor.
İtalya Grand Prix'sinde Alex Albon, apandisit nedeniyle cumartesi günü ameliyat olmak zorunda kalmış ve bundan ötürü yerini sürpriz şekilde Nyck de Vries almıştı.
İlk sıralama turlarında Nicholas Latifi'yi geçen ve pazar günü dokuzuncu olarak puan kazanan De Vries, performansıyla kendisine hayran bıraktı.
Şimdi Hollandalı pilotun Singapur GP'de de yarışma ihtimali var çünkü Albon, geçtiğimiz günlerde taburcu olmasına rağmen Singapur'da yarışamayabilir.
Eğer Taylandlı sürücü yeterince iyi değilse, o zaman direksiyona tekrar De Vries geçecek ve bundan ötürü de yarış hazırlıklarına başladı.
RacingNews365'e göre De Vries, bu hafta Williams'ın Grove fabrikasına giderek koltuk ayarı yaptıracak ve Singapur GP için normal şekilde hazırlanacak.
De Vries aynı zamanda yarın, 2021 Alpine A521'in direksiyona geçecek ve tüm gün sürüş yapacak. Bu açıdan kendisini yoğun bir hafta bekliyor.
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