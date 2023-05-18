De Vries, sele yakalandığı için oteline dönememiş ve bir köyde mahsur kalmış!

Ay başından beri devam eden ve Salı günü şiddetlenerek sel felaketine dönüşen yağışlar, bu hafta sonu düzenlenecek Emilia-Romagna GP'sinin iptal edilmesine sebep oldu.

Bu durum, yerel halkı olduğu kadar çoktan piste ve çevresine ulaşan takımları da etkiledi -en kötü etkilenen isimlerden biri, takımının pist yakınındaki Faenza kasabasındaki fabrikasına ulaşmaya çalışan Nyck de Vries idi.

Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda o gün yaşadıklarını özetleyen De Vries, oteline geri dönemediğini ve McLaren pit ekibinin bir üyesinin kendisiyle odasını paylaştığını söyledi.

De Vries, "Salı akşamı 11:30, Çarşamba günü gerçekleşecek pazarlama günü için Faenza'ya gitmekteydim."

"O sırada yağmur bastırdı, Faenza sular altında kaldı ve otelime ulaşamadım. Otoyola geri dönmek de bir seçenek değildi."

"Tamamen dolu bir oteli olan küçük bir köyde sıkışıp kaldım. Neyse ki McLaren ekibi bizden önce orada mahsur kalmıştı ve ön kriko elemanı Frazer bana odasını verecek kadar nazikti."

"Ertesi sabah otelin lobisi gece boyunca evlerinden kaçmak zorunda kalan insanlar için bir acil durum sığınağına dönüştü." dedi.

Çarşamba günü öğle saatlerinde yarışın yapılmayacağının teyit edilmesinin ardından De Vries bölgeden çıkmakta zorlandı.

De Vries, "İptal duyurusunun ardından eve dönmek için tek bir potansiyel seçenek bulunmaktaydı, o da Floransa üzerinden yola devam etmekti."

"Dağlarda maceralı bir yolculuktan sonra, yerel halkın ve farklı köylerdeki yetkililerin yardımı sayesinde nihayet eve sağ salim ulaştım."

"Bana yardım etme nezaketini gösteren herkese tek tek teşekkür ederim. Bu kadar çok kişinin birbirini kolladığını görmek gerçekten yürek ısıtıcıydı."

"Dualarım bu trajediden etkilenen herkesle birlikte. En kısa süre içinde takımımla ve bölge halkıyla buluşmak üzere yakında Faenza'ya döneceğim!" dedi.