De Vries: 'Performans hakkında yorum yapmak zor"

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Bahreyn testlerinin ikinci gününde sabah Yuki Tsunoda piste çıkarken, öğleden sonra Nyck de Vries sürüş yaptı.

De Vries, genel anlamda iyi turlar çıkardı ve nispeten mutlu görünüyordu.

Güne dair genel bir yorum yapması istendiğinde Hollandalı pilot şöyle dedi: "Kırmızı bayrak olmasına rağmen bir başka olumlu gün daha oldu."

"Seans durdurulsa da, programımızı tamamlamayı başardık. Pek çok şeyi deneyebildik, dolayısıyla günümüzün gidişatı konusunda mutluyuz."

"Performansımıza gelirsek, bence bu konuda bir şey söylemek hâlâ çok zor."

"Yarın bir test günümüz daha olacak. Umarım her şeyi tamamlayabilir ve böylece yarış için iyi bir pakete sahip olabiliriz."

Sabah bölümünde 80'i aşkın tur atan Yuki Tsunoda da mutluydu.

"Bu sabah gridin en çok tur atan takımı bizdik, dolayısıyla iyi bir seans oldu. Bu aynı zamanda dün yeterince tur atamadığımız için programımızı toparlamamızı sağladı."

"Bugün ağırlıklı olarak bazı sınırlamalara sahip olduğumuzu gördüğümüz yarış temposuna odaklandık fakat topladığımız verilerde, yarın daha fazlasını yapmamızı sağlayacak olumlu yönler de var."

"Genel olarak, sürüşümden ve -giderek daha iyi hale gelen- geri bildirimlerimden memnunum."

"Bu şekilde çalışmaya devam edeceğim."

"Yarın tek tur üzerinde çalışmaya başlayacağım için heyecanlıyım."