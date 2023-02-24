De Vries: "Önde mücadele edecek kadar rekabetçiyiz"

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Perşembe günü, üç günlük sezon öncesi testlerinin ilk günüydü. Takımlar, ilk defa gerçekçi verilerle araçlarını test etmeye başladılar.

AlphaTauri'nin yeni pilotu De Vries, ilk günü şu şekilde özetledi: "Oldukça olumlu bir gündü, çok az sorun yaşadık ve yapmak istediklerimizi yapabildik. Yeni paketimiz hakkında daha fazla şey öğrendik."

"Genel olarak oldukça memnun kaldım. Ama tabii ki önümüzde iki gün daha var. Hâlâ öğreniyoruz, koşullar oldukça zorlu. Bu yüzden güçlü ve zayıf yönlerimizin nerede olduğu konusunda çok erken sonuçlara varmak istemiyorum."

"Önümüzdeki hafta gerçekte nerede olduğumuzu göreceğiz, testte herkes hâlâ hız saklıyor ve aracı keşfediyor."

2023 sezonu, Hollandalı pilotun F1'deki ilk sezonu olmasına rağmen, padoktakiler De Vries'i motor sporları kariyeri ve tecrübesinden dolayı 'çaylak' olarak adlandırmaktan kaçınıyorlar.

De Vries bu konuda, "Farklı F1 araçlarını sürmüş olmam, benim bir bilgisayar olduğum ve tüm verilerin hard diskimde bulunduğu anlamına gelmiyor. Ama bunun farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum."

Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu kadar çok farklı takımı görme fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Bu sadece aracın hissiyatıyla ilgili değil, çünkü her koşulda, pistte ve durumda size bir tür büyük resim veriyor. Bunun da her şeyi ileriye taşımamıza yardımcı olacağına inanıyorum."

"Ancak Formula 1 kilometresi açısından, diğer çaylaklardan daha hazırlıklı olduğumu düşünmüyorum."

"Bence hem Oscar hem de Logan daha fazla özel test yaptı. Oscar, Alpine ile ve Logan da geçen kış Williams aracılığıyla Alpine ile testlere katıldı."

"Ama bence bu benim için neredeyse önemsiz, çaylak olarak adlandırılsam da adlandırılmasam da, muhtemelen biraz daha yaşlı olduğum ve farklı şampiyonalarda tecrübe kazanma fırsatım olduğu için çok şanslıyım."

"Bunlar kendimi geliştirmeme ve daha eksiksiz bir yarış pilotu olmama yardımcı oldu. Bu yüzden hazır olduğumu düşünüyorum." dedi.

De Vries, AlphaTauri ile hedeflerinin büyük ölçüde uyumlu olduğunu da ekledi: "Bence en önemli şey rekabetçi olmak için burada olmamız, ortak bir hedefi paylaşıyoruz."

"Takımın 2022'de zorlu bir sezon geçirdiği bir sır değil."

"Abu Dabi'ye geldiğimde, nerede olduğumuza dair yeni bir fikre sahiptim. Kolektif olarak, kış boyunca bu alanları ele almak için gerçekten çok çalıştık. Ama kesinlikle ekibin tüm bölümlerinde hoş karşılandığımı ve kesinlikle dinlendiğimi hissettim."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sanırım kişisel hedeflerim takımın hedefleriyle büyük ölçüde uyumlu olacak."

"İlk sezonumu geçiriyorum, ama aynı şekilde kendimi çok hazır hissettiğim için bunu ilk sezonum olarak görmüyorum."

"Sadece oraya gidip hem takımla hem de kendimle mümkün olduğunca sıkı çalışmaya çalışıyorum. Umarım istikrarlı bir şekilde puanlar kazanabiliriz."

Mercedes ve Honda motorunun karşılaştırmasını yapması istendiğinde De Vries, "Bir motor hakkında adil bir değerlendirme yapmak oldukça zor, çünkü çoğu pistte farklı kanat açılarıyla yarışıyorsunuz."

"Örneğin Mercedes'le en son Meksika'da yarışmıştım, bu da Monza'nın yere basma kuvveti seviyesine eşit."

"Bu yüzden adil bir karşılaştırma yapmak zor. Ama açıkçası önde mücadele edecek kadar rekabetçiyiz." yanıtını verdi.