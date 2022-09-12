De Vries: "Monza yarışı bana kendimi gösterme şansı tanıdı"
Nyck de Vries, Formula 1 geleceğiyle ilgili sorular yoğunlaşırken, Williams ile Monza'da yarışma fırsatının eline geçmesiyle kendini gösterme şansı yakaladığı için minnettar olduğunu söyledi.
De Vries cumartesi günü, apandisit sorunu yaşayan Alex Albon yerine Williams'ta yarışmak için çağırılmıştı.
Sıralama turlarında 13. sırayı elde eden Formula E şampiyonu, diğer pilotların aldığı grid cezaları sayesinde yarışa 8. sıradan başladı. Yarışın son turlarında giren güvenlik aracı ardında kural ihlali yapmasıyla kınama cezası alan De Vries, yine de yarışı 9. sırada bitirerek puan kazandı.
Nicholas Latifi'nin 2023 için Williams'ta kalıp kalmayacağı belirsiz ve birkaç boş F1 koltuğu da mevcutken, De Vries'in Monza'da gösterdiği performansın onun için bir şans yaratabileceği düşünülüyor.
İtalya Grand Prix'sinin 2023'te bir koltuk elde edebilmesi için bir fırsat olup olmadığı konusunda De Vries, "Yani, ne zaman bir araca binseniz iyi bir şey yapmanız bekleniyor."
"Ve ne zaman bir F1 aracına binseniz, bu biraz iş görüşmesine katılıp elemelere girmişsiniz havası veriyor."
"Bu durumda, fırsatı değerlendirip en mantıklı olanı yapmalısınız. Çünkü her zaman, elinizden gelenin en iyisini yapmanın avantajını görürsünüz."
"Genel olarak yarış iyi gittiği için minnettarım. Birkaç puan aldık ve harika bir performans gösterdik." dedi.
Jost Capito, CEO, Williams Racing, Nyck de Vries, Williams Racing, celebrate after the latter secures points on his F1 race debut
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Cumartesi günü Monza'da verdiği demeçte Lewis Hamilton, De Vries'in F1 için bir koltuğu hak ettiğini söyledi.
Motorsport.com tarafından sorulan yedi kez dünya şampiyonuna katılıp katılmadığı sorusuna De Vries, "Eğer hak etmeseydim bu hafta sonu gridde olmazdım diye düşünüyorum. Bence gayet iyi bir performans sergiledik."
"Her zaman iyi bir iş çıkarmamız bekleniyor ancak ne yazık ki pilot kadrosuna karar vermek bana bağlı değil."
"Bu sporda her şey çok değişken ve önemli olan sadece yetenek değil. Yani, bu durum benim çok dışımda gerçekleşiyor."
"Yine de yaşadığım mutluluğu kimse elimden alamaz. Gelecekte burada olsam da olmasam da, geriye dönüp baktığımda bu anı hatırlayıp gururlanacağım." dedi.
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