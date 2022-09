De Vries: "Monza yarışı bana kendimi gösterme şansı tanıdı"

De Vries cumartesi günü, apandisit sorunu yaşayan Alex Albon yerine Williams'ta yarışmak için çağırılmıştı.

Sıralama turlarında 13. sırayı elde eden Formula E şampiyonu, diğer pilotların aldığı grid cezaları sayesinde yarışa 8. sıradan başladı. Yarışın son turlarında giren güvenlik aracı ardında kural ihlali yapmasıyla kınama cezası alan De Vries, yine de yarışı 9. sırada bitirerek puan kazandı.

Nicholas Latifi'nin 2023 için Williams'ta kalıp kalmayacağı belirsiz ve birkaç boş F1 koltuğu da mevcutken, De Vries'in Monza'da gösterdiği performansın onun için bir şans yaratabileceği düşünülüyor.

İtalya Grand Prix'sinin 2023'te bir koltuk elde edebilmesi için bir fırsat olup olmadığı konusunda De Vries, "Yani, ne zaman bir araca binseniz iyi bir şey yapmanız bekleniyor."

"Ve ne zaman bir F1 aracına binseniz, bu biraz iş görüşmesine katılıp elemelere girmişsiniz havası veriyor."

"Bu durumda, fırsatı değerlendirip en mantıklı olanı yapmalısınız. Çünkü her zaman, elinizden gelenin en iyisini yapmanın avantajını görürsünüz."

"Genel olarak yarış iyi gittiği için minnettarım. Birkaç puan aldık ve harika bir performans gösterdik." dedi.

Jost Capito, CEO, Williams Racing, Nyck de Vries, Williams Racing, celebrate after the latter secures points on his F1 race debut

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images