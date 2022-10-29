De Vries: "Mercedes'le son kez piste çıkmak çok duygusal"

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Nyck de Vries önümüzdeki yıl AlphaTauri ile Formula 1'deki ilk tam sezonunu geçirecek ve bu nedenle Red Bull ailesinin bir parçası olacak.

Buna rağmen Mercedes, Meksika'da bu yıl ikinci kez De Vires'e test fırsatı verdi ve Hollandalı pilot başarılı bir seansı geride bıraktı. Böylelikle Mercedes, bu yıl iki antrenmanda genç bir ismi pist eçıkarma zorunluluğunu yerine getirdi.

De Vries, cuma günkü testin ardından şöyle dedi: "Gerçekten büyük keyif aldım."

"Elbette farklı bir programım olduğunu biliyordum: Bir set sert lastiğim vardı ve test edilmesi gereken aerodinamik parçalarla sürüş yapıyordum. Ancak çok rahattım her geçen tur kendimi evimde gibi hissettim."

"Takım için iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Biraz da duygusaldı çünkü bu benim takımla son seferimdi. Üçü resmi olmak üzere dört yıl boyunca birlikte çalıştık."

"Bu gerçekten uzun bir zaman. Birlikte yoğun şekilde çalıştık, şampiyonluklar için mücadele ettik ve pistteki performansa katkıda bulundum."

De Vries, Mercedes'in kendisine bir başka fırsat daha vermesiyle ilgili, "Sanırım onlar için en belirgin aday bendim. Böyle bir seans sırasında hiçbir şeyin ters gitmesini istemezsiniz. Sonuçta en güvenli seçeneğin ben olduğumu düşünüyorum." dedi.

Ancak takımdan ayrılacağı için artık her şeye aktif olarak katılmıyor.

"Artık hiçbir toplantıya katılmıyorum, sadece sosyal içerikli toplantılara katılıyorum. Singapur'dan beri zaten ne teknik toplantılara katılıyorum ne de hafta sonunun performans kısmına dahil oluyorum."

"Ancak bu mantıklı ve anlaşılabilir bir durum. Mesela burada birkaç tur attım ve kendimi öncekinden biraz daha yardım ediyor gibi hissettim."

"Yine de gelecek sezon öncesinde ayarlamam gereken çok şey var ve otele döndüğümde sabah ve akşam antrenmanlarına biraz daha fazla zaman ayırabilirim. Dolayısıyla benim de odak noktam değişiyor."