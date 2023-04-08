De Vries: "Melbourne'de yanlış zamanda yanlış yerdeydim"

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Nick de Vries için sezon pek de istediği gibi başlamadı. Üç yarışın ardından deneyimli Hollandalı pilot, şampiyonada puansız şekilde son sırada yer alıyor,

Gridde puan alamayan iki pilottan birisi olan De Vries, son yarış Melbourne'de Logan Sargeant'ın temasıyla yarış dışı kalmıştı.

Ancak Amerikalı sürücüye karşı kin tutmuyor ve sezonla ilgili herhangi bir hayal kırıklığı yaşamıyor.

De Vries, "Yarışta bazen kazalar olur, bundan kaçış yok."

"Herkes hata yapabilir. Bu bir yarış kazasıydı ve yolumuza devam ettik. Artık bir sonraki yarışın daha iyi geçmesini umuyoruz."

"Melbourne yarışı tek bir cümleyle özetlenebilir; yanlış zamanda yanlış yerdeydim."

"Esteban Ocon ile yaşadığım kaza sırasında ön kanada hasar verdim ve tüm yarışı bu hasarla yarıştım. Bu da da ön lastiğin hızlı bir şekilde aşınmasına neden oldu."

"Umarım bir dahaki sefere her şey daha iyi olur." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool