De Vries, Meksika GP'nin ilk seansında Russell'ın yerini alacak

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Nyck de Vries son birkaç yıldır Mercedes'in yedek ve test pilotluğunu yapıyordu. Kariyerinde sadece bir Formula 1 yarışına çıktığı için de, bu yıl getirilen genç sürücü tanımına uyuyor.

Takımlar yıl boyunca iki antrenman seansında genç bir isimi piste çıkarmak zorunda kalıyor ve Mercedes, ilk hakkı için tercihini De Vries'ten yana kullanmıştı.

Hollandalı pilot gelecek yıl AlphaTauri'ye geçecek fakat Mercedes, buna rağmen De Vries'a ikinci bir fırsat daha verecek.

Yapılan açıklamaya göre De Vries, Meksika GP'nin ilk seansında Mercedes pilotu George Russell'ın yerini alacak.

De Vries, Fransa GP'de Lewis Hamilton'ın aracını sürmüş ve hatasız performansıyla herkesi etkilemişti.

Bu yıl Aston Martin ve Williams'la da piste çıkan De Vries'ın, sezon sonu genç sürücü testinde AlphaTauri aracını sürmesi bekleniyor.

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images