Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum" Sonraki / Wolff: "Meksika öncesi temkinli fakat iyimseriz"
Formula 1 / Mexico City GP Haberler

De Vries, Meksika GP'nin ilk seansında Russell'ın yerini alacak

Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika GP'nin ilk seansında George Russell'ın aracını sürecek.

Ekleyen:
, Editör
De Vries, Meksika GP'nin ilk seansında Russell'ın yerini alacak
Haberi dinle

Nyck de Vries son birkaç yıldır Mercedes'in yedek ve test pilotluğunu yapıyordu. Kariyerinde sadece bir Formula 1 yarışına çıktığı için de, bu yıl getirilen genç sürücü tanımına uyuyor.

Takımlar yıl boyunca iki antrenman seansında genç bir isimi piste çıkarmak zorunda kalıyor ve Mercedes, ilk hakkı için tercihini De Vries'ten yana kullanmıştı.

Hollandalı pilot gelecek yıl AlphaTauri'ye geçecek fakat Mercedes, buna rağmen De Vries'a ikinci bir fırsat daha verecek.

Yapılan açıklamaya göre De Vries, Meksika GP'nin ilk seansında Mercedes pilotu George Russell'ın yerini alacak.

De Vries, Fransa GP'de Lewis Hamilton'ın aracını sürmüş ve hatasız performansıyla herkesi etkilemişti.

Bu yıl Aston Martin ve Williams'la da piste çıkan De Vries'ın, sezon sonu genç sürücü testinde AlphaTauri aracını sürmesi bekleniyor.

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum"
Önceki haber

Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum"
Sonraki haber

Wolff: "Meksika öncesi temkinli fakat iyimseriz"

Wolff: "Meksika öncesi temkinli fakat iyimseriz"
Daha fazlası
Ezel Tan
Ralf: "Vettel şimdi olsa emeklilik kararı almazdı" Mexico City GP
Formula 1

Ralf: "Vettel şimdi olsa emeklilik kararı almazdı"

Mercedes, son yarışa kadar W13 üzerinde çalışmaya devam edecek Mexico City GP
Formula 1

Mercedes, son yarışa kadar W13 üzerinde çalışmaya devam edecek

Hamilton: "Formula 1'de daha uzun yıllar kalma niyetindeyim" Mexico City GP
Formula 1

Hamilton: "Formula 1'de daha uzun yıllar kalma niyetindeyim"

Son Haberler

Stroll: "Amerika'da yaşananları tamamen arkada bıraktım"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Amerika'da yaşananları tamamen arkada bıraktım"

Lance Stroll, COTA'da yaşananları geride bıraktığını ve tamamen bu hafta sonuna odaklandığını söylüyor.

Brundle, Austin gridinde yaşananlarla ilgili Brad Pitt'ten mesaj almış
Formula 1 Formula 1

Brundle, Austin gridinde yaşananlarla ilgili Brad Pitt'ten mesaj almış

Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, Austin gridinde ufak bir olay yaşadıkları Brad Pitt'in kendisine olup bitenleri açıkladığı bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Red Bull ve Aston Martin, bütçe sınırı ihlali konusunda FIA ile anlaştı!
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Aston Martin, bütçe sınırı ihlali konusunda FIA ile anlaştı!

Red Bull ve Aston Martin takımları, 2021'de bütçe sınırı kurallarını ihlal etmeleriyle alakalı FIA ile anlaşmaya vardılar. Anlaşma sonucunun ve yaptırımların resmi olarak Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Russell: "F1, Vettel ve Ricciardo olmadan da varlığını sürdürecek"
Formula 1 Formula 1

Russell: "F1, Vettel ve Ricciardo olmadan da varlığını sürdürecek"

George Russell, Daniel Ricciardo ve Sebastian Vettel'in ayrılıklarına üzülüyor ancak onlar olmadan da çarkların dönmeye devam edeceğini düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.