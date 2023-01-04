De Vries: "Marko'yu aradım ve eğer isterse, onlar için yarışmaya hazır olduğumu söyledim"
Hollandalı Nyck de Vries, Red Bull'un genç sürücü programının başında yer alan Helmut Marko'yu kendisinin aradığını söyledi.
Nyck de Vries, 2019 Formula 2 ve 2020-21 Formula E şampiyonluğuna rağmen geçen yıl Formula 1'de yarışma fırsatı yakalayamadı.
Aslında adı Williams koltuğuyla anılıyordu ancak İngiliz ekibin tercihi, Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'dan yana oldu.
Bundan tam bir yıl sonra De Vries, Albon'un yerine Monza'da ilk yarışına çıktı ve gösterdiği performansla, F1'de tam zamanlı yarışmanın kapısını aralamış oldu.
Beklediği fırsat beklemediği bir yerden yani AlphaTauri'dan geldi.
Konu hakkında De Telegraaf'a konuşan Hollandalı pilot, "2021'de Formula E dünya şampiyonu oldum ve yapbozun tüm parçalarının bir araya geleceğini düşündüm."
"Alex Albon ve ben Williams'ın koltuğu için çekişiyorduk ama beni seçmediler."
"Aslına bakarsanız, 31 Aralık'a kadar Mercedes pilotuydum, pek çok insan hâlâ orada kalacağımı düşünüyordu."
"Ben de Helmut Marko'yu aradım ve ona istediğim yere gidebileceğimi bilmesinin benim için önemli olduğunu söyledim."
"Sanırım konuşma üç dakikadan az sürdü, beni geri arayacağını söyledi. Ve bir saat sonra bunu yaptı." dedi.
Monza'nın dönüm noktası olduğu kabul eden De Vries, "O yarıştan sonra 'Ya şimdi ya hiç' diye düşündüm."
"Dürüst olmak gerekirse, geçen yıl Formula 1 haricinde kendimi en iyi şekilde gösteremediğimi kabul etmeliyim... En büyük hedefim geleceğimi güvence altına almaktı ve kariyerimi kendim yönetiyordum."
"Umut üzerine bir gelecek inşa edemezsiniz, bu yüzden her şeyi çözmem gerekti."
"Çok yorucuydu ve performansımı etkiledi. Fakat şimdi hayalimi yaşıyorum ve son derece mutluyum." dedi.
De Vries yakın zamana kadar herhangi bir menajere sahip değildi.
Jumbo, motor sporlarından çekilse de Verstappen'e destek olmaya devam edecek
MoneyGram Haas, yeni logosunu tanıttı
Son Haberler
Verstappen: "Yeteneklerimiz gerektiği kadar takdir görmüyor"
Max Verstappen, son iki yılda şampiyonluk mücadelelerinde farklı rakiplerle karşılaştıktan sonra, motor sporlarında birden fazla pilotun yeteneklerinin yeterince takdir edilmediğine inanıyor.
2026 F1 motor toplantısına katılmayan Ferrari, ne yapacağı konusunda çözüm arayışında!
Ferrari, henüz 2026 yılında motor üreticisi olarak sporda yer alacağına dair anlaşmayı imzalamadı ve Honda'nın masaya geri döndüğü Aralık ayındaki motor toplantısına davet edilmedi. Maranello merkezli takım, Red Bull Powertrains'e yeni üreticilere tanınacak imtiyazların verilmesini istemiyor ve bu konuda ciddi bir ultimatom vermiş durumda. Elkann ve Vigna konuyu kapatmak için veto haklarını kullanabilirler ancak daha barışçıl bir yol bulmaya çalışıyorlar.
Williams'ın yeni takım patronunu hangi zorluklar bekliyor?
Formula 1'i ciddi anlamda değiştiren takım patronu değişimi furyasında arada kalan bir takım var: henüz yeni takım patronuna karar veremeyen Williams. Bu görevi üstlenmek ise asla kolay bir iş değil.
Fiorio: "Ferrari, sezon ortasında kim öndeyse ona odaklanmalı"
Ferrari'nin eski takım patronu Cesare Fiorio'ya göre iki Ferrari pilotu arasında kime odaklanılacağına sezon ortasında karar verilmesi gerekiyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.