De Vries: "Marko'yu aradım ve eğer isterse, onlar için yarışmaya hazır olduğumu söyledim"

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Nyck de Vries, 2019 Formula 2 ve 2020-21 Formula E şampiyonluğuna rağmen geçen yıl Formula 1'de yarışma fırsatı yakalayamadı.

Aslında adı Williams koltuğuyla anılıyordu ancak İngiliz ekibin tercihi, Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'dan yana oldu.

Bundan tam bir yıl sonra De Vries, Albon'un yerine Monza'da ilk yarışına çıktı ve gösterdiği performansla, F1'de tam zamanlı yarışmanın kapısını aralamış oldu.

Beklediği fırsat beklemediği bir yerden yani AlphaTauri'dan geldi.

Konu hakkında De Telegraaf'a konuşan Hollandalı pilot, "2021'de Formula E dünya şampiyonu oldum ve yapbozun tüm parçalarının bir araya geleceğini düşündüm."

"Alex Albon ve ben Williams'ın koltuğu için çekişiyorduk ama beni seçmediler."

"Aslına bakarsanız, 31 Aralık'a kadar Mercedes pilotuydum, pek çok insan hâlâ orada kalacağımı düşünüyordu."

"Ben de Helmut Marko'yu aradım ve ona istediğim yere gidebileceğimi bilmesinin benim için önemli olduğunu söyledim."

"Sanırım konuşma üç dakikadan az sürdü, beni geri arayacağını söyledi. Ve bir saat sonra bunu yaptı." dedi.

Monza'nın dönüm noktası olduğu kabul eden De Vries, "O yarıştan sonra 'Ya şimdi ya hiç' diye düşündüm."

"Dürüst olmak gerekirse, geçen yıl Formula 1 haricinde kendimi en iyi şekilde gösteremediğimi kabul etmeliyim... En büyük hedefim geleceğimi güvence altına almaktı ve kariyerimi kendim yönetiyordum."

"Umut üzerine bir gelecek inşa edemezsiniz, bu yüzden her şeyi çözmem gerekti."

"Çok yorucuydu ve performansımı etkiledi. Fakat şimdi hayalimi yaşıyorum ve son derece mutluyum." dedi.

De Vries yakın zamana kadar herhangi bir menajere sahip değildi.