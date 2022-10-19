De Vries: "Marko ile yaptığım görüşmeden sonra gridde yer alacağımı anladım"

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Formula 2 şampiyonu olmasından bu yana adı F1 takımlarıyla anılan ancak bir türlü F1'e giremeyen Nyck de Vries, kariyerinin ilk yarışına İtalya'da çıktı ve performansıyla herkesi şaşırttı.

Bu performansı, kendisine 2023 için tam zamanlı olarak F1'de yer alma kapısını açarken, sonunda AlphaTauri'den resmi teklif aldı.

Görüşmeler pozitif sonuçlandı ve De Vries, gelecek yıl AlphaTauri ile yarışacak.

Hollandalı sürücü, Marko ile doğrudan temas halinde olduğunu ve bunun da kendisine yardım ettiğini söyledi.

Nick de Vries, "Monza'dan itibaren telefonum hiç susmadı."

"Bir sonraki sezon Formula 1'de yer almak adına bu durumdan ve bu heyecandan yararlanmak istedim."

"Williams ile bir süredir görüşüyorduk ve Monza'daki yarışın ardından salı günü Jost Capito ile konuştum. Buna ek olarak, Alpine ile Monza'dan önce yapmaya karar verdiğimiz özel bir test planladım."

"Monza'dan sonraki pazartesi günü, Max Verstappen ile Monako'da akşam yemeği yedik. Şansım ve seçeneklerim hakkında açıkça konuştuk. AlphaTauri ve Helmut Marko hakkında konuştuk ve birkaç gün sonra Graz'a gittim."

"Helmut ile harika vakit geçirdik. İki gün boyunca yerel Avusturya yemeklerini tattık ve birlikte geleceğimizi tartıştık. Aslında Helmut'un harika bir mizah anlayışı var ve aramızdaki saygı karşılıklı."

"Sanırım kendisine bizzat gelmemi ve doğrudan görüşme yapmamı takdir etti."

"Red Bull'da her şey sonuçlara ve kazanmaya yöneliktir. Ben de bu yaklaşımı paylaşıyorum."

"Tabii ki her şey bana bağlı değildi çünkü anlayacağınız üzere sözleşme durumu biraz kafa karıştırıcıydı. Ancak Graz'a yaptığım o geziden sonra, 2023'te gridde almak için iyi bir şansım olduğunu fark ettim." dedi.