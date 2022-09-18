De Vries, Marko ile görüştüğünü doğruladı

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Geçtiğimiz hafta apandisit patlatan Alex Albon'un yerine Williams koltuğuna geçen ve kariyerinin ilk yarışında puanla tanışan De Vries ismi özellikle Red Bull kampında ciddi ciddi konuşulmakta.

AlphaTauri ile bir sene daha sözleşmesi olan Pierre Gasly, yerine uygun bir isim bulunması durumunda serbest bırakılacak ve Alpine ile anlaşacak, ancak boşalacak AlphaTauri koltuğu için alt serilerde yeterli performans gösteren bir isim ise henüz mevcut değil -bu da De Vries ihtimalini daha da çekici kılıyor.

De Vries ayrıca henüz dolmayan Alpine koltuğu için de bir aday.

Aceleci davranmayacağını açıklayan takım gelecek hafta Budapeşte'de 2021 aracıyla bir test gerçekleştirecek; testte yer alacağı bilinen isimler ise De Vries, eski Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, Alpine akademi üyesi Jack Doohan ve IndyCar sürücüsü Colton Herta.

Buna rağmen De Vries, nereye gideceğine kendisinin karar vermesinin söz konusu olmadığında ısrar etti.

Hollanda televizyonunda yayınlanan Humberto op Zaterdag programına çıkan pilot, "Seçim yapma lüksüne sahip olup olmadığımı bilmiyorum. Bu büyük ölçüde benim kontrolüm dışında.

"Williams ile uzun süredir görüşüyordum ve geçen hafta sonu kendileriyle ilk yarışıma çıktım, bu mantıklı bir adım olurdu. Alpine ile Temmuz ayından beri temas halindeyim ve önümüzdeki hafta Budapeşte'de onlar için test yapacağım. Pazartesi günü oraya uçacağım."

"Ayrıca basın mensuplarının da dün belirttiği üzere Avusturya'da Helmut Marko ile görüşmeye de gittim. Gerçekler bunlar." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Nyck de Vries, Williams FW44, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Masada olan seçeneklerden herhangi birinden memnun olacağını belirten De Vrires, "Hangi takımda koltuk bulursam bulayım, bundan çok mutlu olacağım. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda olayların nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor. Dediğim gibi, bu tamamen benim kontrolümde değil."

"Bu dünyada her şey performansla ilgili değil ama şu anda bir ivme yakalamış vaziyetteyiz -elbette bu ivme gelecek sene koltuk bulacağımızı garanti etmiyor."

"İtalya hafta sonu harikaydı ve bir çırpıda geçti. Bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi ve başarıyla bitirdik. Sonrasında neler olacağını düşünmek bile istemiyordum."

"Pazartesi öğleden sonra oldukça hızlı bir şekilde gerçeklere döndüm. Şu anda geleceğe odaklandım Aldığım tüm mesajlar ve tebrikler çok özeldi. Herkesin desteğini almak çok güzel." dedi.