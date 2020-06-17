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Formula 1 / Son dakika

De Vries: "Leclerc her türlü şarta çok iyi adapte oluyor"

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De Vries: "Leclerc her türlü şarta çok iyi adapte oluyor"
Ekleyen:
, Editör
17 Haz 2020 06:19

2019 Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, Charles Leclerc'ten övgüyle bahsetti ve Monakolu pilotun her türlü şarta çok iyi adapte olabildiğine dikkat çekti.

Nyck de Vries, Formula 2'de yarıştığı dönemde çok sayıda önemli isme karşı yarıştı ve bu isimlerden bir tanesi de Charles Leclerc'ti.

Leclerc, Formula 2'deki ilk yılında şampiyon oldu ve Alfa Romeo ile F1'e adım attı. Ertesi yıl da Ferrari'ye geçti.

Monakolu sürücü şu anda gridin en yetenekli sürücüleri arasında kabul görüyor ve De Vries da kendisinden daha genç olan rakibinden övgüyle bahsediyor.

Mercedes'le Formula E'ye geçen eski McLaren simülatör pilotu, "Yarıştığım en hızlı sürücü Charles'ti. Bence Charles tüm sürücüler arasında en komple olanı. Özellikle adapte olma yeteneği inanılmaz. Mükemmel adaptasyonu onu iyi bir sürücüden ayırıyor." dedi.

De Vries, vatandaşı Max Verstappen'le yarışmadığı Hollandalı pilot hakkında yorum yapmasının zor olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton'la ilgili ise şöyle dedi: "Son derece hızlı bir pilot. Ne yazık ki karşılaştırma yapmamız zor. Muhtemelen en iyisinin kim olduğunu asla bilemeyeceğiz."

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Editör Kemal Şengül

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