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De Vries: "Küçük geliştirmeler iyi bir fark yaratıyor"

Nyck De Vries, AlphaTauri takımında planlanan büyük güncellemeler olmasa da, küçük geliştirmelerin de fark yarattığını söylüyor.

Adam Cooper
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De Vries: "Küçük geliştirmeler iyi bir fark yaratıyor"
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AlphaTauri'nin 2023 sezonuna hayal kırıklığı yaratan başlangıcı, takım patronu Franz Tost'un Cidde'de aracın beklentileri karşılayamamasının ardından mühendislerine güvenmediğini söylemesine neden oldu.

De Vries'in Avustralya'daki yarışı son yeniden startta Logan Sargeant'a çarpmasıyla sona erdi. Ancak araç için gelen ilk büyük güncelleme olan yeni taban ve difüzörün ileriye doğru atılmış gerçek bir adım gibi hissettirdiğini belirtti.

De Vries verdiği demeçte, "Farkın oldukça ince olduğunu düşünüyorum." 

"Açıkçası bu özel pistte çok fazla düşük hızda gitmiyorsunuz. Ama kesinlikle araçtaki tüm gelişmelerin gerekli olduğunu söyleyebilirim çünkü herkes çok çalışıyor."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Büyük bir güncelleme getirmiyoruz, yani bu 15. sıradayken birden 8. sıraya yükselmenize sebep olmuyor, ama yaptığımız ufak geliştirmeler bir fark yaratıyor."

"Sürekli olarak daha fazlasını arıyor ve buluyorsunuz, sonra kendinizi ilk 10'a yakın bir yerde bulmayı umuyorsunuz."

"Açıkçası birlikte çok sıkı çalışıyoruz. Birlikte çalışan ve geliştirebileceğimiz potansiyel alanları ele alıp vurgulayan bir ekibiz, bence performansı nerede bulmamız gerektiği açık."

"Ama bu sabit bir hedef değil ve her şey rekabete bağlı, dolayısıyla hiçbir şey yeterince iyi değil."

Yeni tabanla ilgili olarak De Vries, "Bence biraz daha rekabetçi olmak bize kesinlikle biraz yardımcı oldu. Orta grup birbirine çok yakın ve küçük bir gelişim fark yaratabiliyor."

"Yani kesinlikle yardımcı oldu ve bu cesaret verici. Ancak ilk 10'a yaklaşmak için takımı zorlamaya devam etmemiz gerekecek."

"Şimdi ne getirdiğimizi anlamak için biraz zamanımız olacak ve umarım bunu ileride yeni güncellemeler getirme ve aracı daha fazla geliştirme için kullanabiliriz." dedi.

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