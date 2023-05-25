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De Vries: "Koltuğumu kaybedeceğime yönelik haberlere şaşırmadım"

AlphaTauri sürücüsü Nyck de Vries, koltuğunu kaybedeceğine yönelik spekülasyonların kendisini şaşırtmadığını itiraf ediyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri

Uzun süredir kovaladığı F1 fırsatını yakalamayı başaran De Vries'in kariyerine pek de iyi bir başlangıç yapamadığını söyleyebiliriz, nitekim kendisi henüz puan almayı başaramadığı gibi birçok basit kazaya da karışarak eleştiri oklarını üstüne çekti.

Öyle ki, kendisine İspanya GP'sine kadar süre verildiği ve performansını yükseltememesi durumunda koltuğa Daniel Ricciardo'nun geçeceği şeklinde söylentiler dahi mevcut!

Perşembe günü Monako'da konuşan De Vries, söylentilerin kendisini şaşırtmadığını itiraf ediyor.

De Vries, "Koltuğumun garanti altında olduğunu hissediyorum, ayrıca tüm bu haberler benim için şaşırtıcı değil. Oldukça normal.

"Motor sporları sektöründe işler böyle yürüyor. Red Bull'da ve Formula 1'de de her zaman böyle olmuştur"

"Her zaman performans en iyi performansınızı göstermelisiniz, tüm kariyerim boyunca bu kural geçerliliğini yitirmedi."

"Bir sürücü olarak her zaman hayatta kalmak için savaşırsınız ve kariyerinize başarılı bir şekilde devam etmek için her zaman başarılı olmanız gerekir. Her zaman böyle olmuştur." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri

Nyck de Vries, AlphaTauri

Photo by: Red Bull Content Pool

"Dürüst olmak gerekirse diğer zamanlara kıyasla çok da baskı olmadığına inanıyorum. Formula 1'deki tek fark, etrafınızda çok daha şiddetli bir gürültü olması. Muhtemelen diğer şampiyonalara kıyasla en büyük fark bu.

"Ancak iş söz konusu olduğunda, herkesin işini yapması ve performans göstermesi gerekiyor."

"Kişisel olarak çok fazla hata yaptığımı düşünüyorum. Bunu açıkça kabul ediyorum. Ancak bazı anlarda güçlü bir tempo tutturduğumu hissediyorum, bu beni cesaretlendiriyor." 

"Son yarışlarda istediğim kadar iyi değildim, ancak hızlı olduğuma inanıyorum."

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