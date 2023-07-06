De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

Geçen yıl İtalya GP'sinde puan almasının ardından herkesin dikkatini üstüne çeken De Vries, bu sayede AlphaTauri ile uzun süredir beklediği F1 fırsatını da yakaladı.

Ancak tüm beklentilere rağmen De Vries için işler ilk dokuz yarış itibariyle pek de iyi gitmiyor, nitekim kendisi henüz ne puan alabildi, ne de Yuki Tsunoda'yı mağlup etmeyi başarabildi.

Tüm bu olup bitenlerin ardından De Vries'in koltuğunu kaybedeceği ve yerini Daniel Ricciardo veya Liam Lawson'a bırakacağı yönündeki dedikodular da yaklaşık iki aydır hız kesmeden devam ediyor.

Britanya GP'si öncesi basın toplantısında söz alan De Vries ise herhangi bir sıkıntı olmadan yola devam edeceğinden emin.

Motorsport.com'a konuşan De Vries, "Bence her şey elimden gelenin en iyisini yapmak ve pistte mümkün olduğunca iyi performans göstermeye çalışmakla ilgili. "

"Ama bunun dışında gerçekten farklı bir şey hissetmiyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya ve mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışıyorum."

"Kendi performansımdan tam olarak memnun değilim, sürekli daha iyisini yapmaya devam etmem gerektiğini düşünüyorum. Ama bu aynı zamanda bir öğrenme süreci.

"Sanırım genel olarak, bazı şeyleri biraz daha iyi bir araya getirmem gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Barselona'da rekabetçi olduğumu hissetmiştim, ancak Q1'de sekizinci olmak için iki set lastik harcadım ve Q2'de hiçbir şey yapamadım. Yarışta da iyi bir start alamadım."

"Dediğim gibi, parçaların bir araya gelmesi gerekiyor. Umarım güncellemelerle birlikte takım olarak biraz daha rekabetçi olabileceğiz." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

De Vries için işleri zorlaştıran bir diğer faktör de acımasızlığıyla bilinen Red Bull programında, yani Helmut Marko'nun himayesinde yer alması.

Toro Rosso yıllarının başlangıcından bu yana genç pilotlarla yakından ilgilenen Marko, geçmişte Jaime Alguersuari, Jean-Eric Vergne ve Daniil Kvyat gibi isimlerin kariyerlerinin bitmesinde rol oynadı.

Öyle ki, Alguersuari bir noktadan sonra yarışmayı dahi bıraktı ve şu anda İspanya'da DJ'lik yapmakta.

Ne kadar baskı altında olduğu sorulan De Vries, "Herkesin üstünde daima göreceli bir baskı olacaktır, nitekim hepimizin hayatta sorumlulukları bulunmakta, benim de öyle."

"Benim üstümdeki baskı biraz daha yoğun olabilir, ancak sınava hazırlanan bir öğrencinin üstünde de benzer seviyede baskı olacaktır."

"Bu baskıdan kaçınmak için ailemle, arkadaşlarımla, doğada vakit geçirmeyi seviyorum. Son zamanlarda tekrar golf oynamaya çalışıyorum, tüm hayal kırıklığımı çimlere yansıtabiliyorum." dedi.

Son olarak vatandaşı ve çocukluk arkadaşı Max Verstappen ile ilişkisi sorulan De Vries, "Birbirimizi sekiz yaşından beri tanıyoruz, her zaman harika bir ilişkimiz oldu."

"Kendisi bu padokta bir ağabeyim varmış gibi hissediyor ve birbirimize çok saygı duyuyoruz. Yani evet, halen gayet iyi bir ilişkiye sahibiz."