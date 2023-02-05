De Vries: "Kariyerim boyunca hep baskıyla savaştım"

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Çeşitli alt kategoriler, Dayanıklılık yarışları ve Formula E'de geçirdiği yılların ardından Nyck De Vries, 2023 yılında AlphaTauri ile Formula 1'de yarışmaya başlayacak.

Bahreyn'de, yıllardır o hayalini kurduğu şeye yani tam zamanlı bir F1 yarış koltuğuna kavuşacak.

Fakat 28 yaşındaki sürücünün dünyanın en prestijli serisinin gridine katılması hiç de kolay olmadı.

Sadece 2018'e kadar kendisine destek veren McLaren'ın değil, aynı zamanda birlikte çalıştığı takımların da baskısı altındaydı.

De Vries, "GP3 dönemi kariyerimin en zor dönemiydi."

"Sonrasında Formula 2'ye geçtim ama o ilk yıl gerçek bir sezon değildi. Hiçbir şey için mücadele edemezdim, tek koltuklu araçlarda yarışmaya devam etmek için sadece bir hayatta kalma sezonuydu."

"Fakat ikinci yıl, bir şeyler için savaşabildiğim bir yıldı. Kendime çok fazla baskı yaptığımı söyleyemem ama takımla ilgili baskıyı kaldıramadım çünkü Prema'daydım, Pierre [Gasly] ve Charles [Leclerc] ile iki şampiyonluk kazanmışlardı. Beklentileri kazanmak ve baskın olmaktı."

"Bahreyn'deki anı hatırlıyorum, ilk sıralama turlarından sonra dördüncü sıradaydık. Formula 2'de ilk yedideyseniz, bu her zaman iyidir çünkü bir ana bir de sprint yarışı var, yani her şey tutarlılıkla ilgili."

"Takımın yanına gittim ve bana kelimenin tam anlamıyla bu pole yüzünden şampiyonluğu kaybedersek bunun benim hatam olacağını söylediler. Bu beni çok etkiledi. O zamanki ortam böyleydi ve ben bununla yeterince iyi başa çıkamadım." dedi.

Duygusal olarak başa çıkması en zor anlardan biri, Bakü'de George Russell'a galibiyet için yaptığı atak ve bunun başarısız olmasıydı.

De Vries, "Bakü'de George [Russell] ile galibiyet mücadelesi veriyordum, atak yapmayı denedim ama ikimiz de dışarıya uçtuk, iyi bir ikincilik veya galibiyet yerine puan alamadık."

"Garaja geri dönmeye çok korkuyordum."

Nella gara del sabato De Vries fu protagonista di un lungo che lo escluse dalla lotta per la vittoria. Il giorno dopo, in gara 2, riuscì comunque a salire sul podio. Photo by: FIA Formula 2

"Şehrin içine doğru yürüdüm ve Bakü'nün merkezinde küçük bir bankta oturup ağlamaya başladım. O zamanki antrenörüme bir mesaj göndererek garaja ne zaman dönmemi istediklerini sordum. Yaklaşık 1.5 saat dönmedim çünkü geri dönmeye çok korkuyordum."

"Bu tür bir iç baskıyla yeterince iyi başa çıkamadım."

"O yıl ilk üç [Russell, Norris ve Albon] Formula 1'e geçmişti, ben ise dördüncü oldum. Aynaya baktım, çünkü daha fazla puan alamamam benim hatamdı."

"Bence kesinlikle başarılı olacak hızımız vardı. Önümüzdekilerden [Norris gibi] daha fazla galibiyet aldık, ancak büyük puanlar kazanabileceğimiz durumlarda çok fazla puan kaybettik."

"Ertesi sene ART'ye geçerken açıkçası deneyimlerim, yaşadıklarım hakkında çok konuştuk ve bana çok yardımcı oldular. Yıl boyunca istikrarlı şekilde puan almaya odaklandık."

"2018'de ise şampiyonluktan ziyade [yarışları] kazanmaya odaklanmıştık." dedi.