De Vries: "İspanya'da piste çıkmak benim için zor bir görev olacak"

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Son Formula E şampiyonu ve Mercedes F1 yedek pilotu Nyck de Vries, Barselona'da gerçekleştirilecek bir sonraki Formula 1 yarışının ilk antrenman seansında piste çıkması için Williams'tan talep aldı. Bunu sağlayan şey kısmen, bu yıl en az iki antrenman seansında çaylak bir ismin piste çıkması yönündeki zorunluluktu.

2019'a kadar McLaren'ın genç sürücü programında görev alan De Vries'ın adı, 2021 sezonunun sonunda Mercedes'e geçen George Russell'ın Williams'taki koltuğuyla anılıyordu.

Fakat Williams, sonunda Toro Rosso ve Red Bull'da iki yıllık deneyimi bulunan Alex Albon'da karar kıldı.

Son olarak geçen yılın sonunda Mercedes'in 2021 aracını süren De Vries, Williams'ın kendisine verdiği test fırsatından memnun olduğunu söylerken, FW44 şasisine uyum sağlamanın zor olacağını kabul etti.

De Vries, "İlk antrenman seansında sürüş yapma ve takımı tanıma fırsatı yakaladığım için gerçekten minnettarım. Fakat aynı zamanda bir Formula 1 yarış hafta sonunda kendimi gösterme fırsatı yakaladığım için de çok minnettarım"

"Benim için çok ilginç ve aynı zamanda önemli bir mücadele olacak. Fakat deneyim için sabırsızlanıyorum ve iyi bir iş yapabilmeyi umuyorum." dedi.

Nyck de Vries, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Testle ilgili hedefi sorulduğunda De Vries, tam olarak ne bekleyeceğini bilemediğini ancak zor bir mücadeleyle karşı karşıya olacağını dile getirdi.

Ayrıca Barselona'da araca adapte olmak için zaman ihtiyacı olduğunu da ekledi.

De Vries, "Açık konuşmak gerekirse tam olarak ne beklemem gerektiğini gerçekten ben de bilmiyorum."

"Sanırım büyük bir zorluğun içerisine atılacağım çünkü sadece iki kez F1 aracı sürdüm ve bunlar hem 2020 hem de 2021 sezonunun sonunda Mercedes'le katıldığım çaylak testleriydi."

"Fakat bir pistte çok hızlı şekilde araç sürmemin üzerinden epey zaman geçti." dedi.