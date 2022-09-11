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De Vries, incelemeden kınama ile kurtuldu

Williams ile İtalya GP'de çıktığı ilk yarışı 9. sırada tamamlamasının ardından hakemler tarafından çağrılan Nyck de Vries, kınama ile kurtulmayı başardı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
De Vries, incelemeden kınama ile kurtuldu
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Alex Albon'un apandisit nedeniyle kötüleşmesinin ardından Cumartesi günü bir anda çağrılan De Vries, güçlü sıralamaların ardından güçlü bir yarış çıkarmış ve katıldığı ilk Formula 1 yarışını dokuzuncu sırada tamamlamıştı.

De Vries, yarışın son bölümünde uzun süre Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'yu arkasında tutmayı başararak bu sonucu aldı.

Yarışın ardından hakemler, yerel saat ile 16:15'te yaşanan bir olayda hatalı sürüş yaptığı gerekçesiyle De Vries'i inceleme altına aldılar ve görüşmeye çağırdılar.

Yarışın o saati güvenlik aracı periyoduna denk geliyordu. McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun aracının çekildiği esnada de Vries, Gasly'nin bir anda yavaşlamasının ardından benzer şekilde yavaşlamak zorunda kalmıştı. De Vries, hızını 'delta süresinin' - tüm sürücülerin bu tür koşullarda koşması gereken minimum sürenin üzerinde kalması için düşürmüştü. Yani De Vries'in çağrılma sebebi delta zamanına uymakla alakalıydı.

De Vries ve Williams'ı dinleyen hakemler, sürücünün araçtaki tüm sistemlere tam olarak aşina olmadığını ve takımdan tavsiye almadığını kabul ederek Hollandalı pilota kınama verdiler.

Açıklamada, "Sürücü, Güvenlik Aracı altındaki ikinci turdan sonra, ekranının neden delta süresinin altında kalma riski altında olduğunu gösterdiğinden emin olmadığını söyledi."

"Sürücü aynı zamanda frenlerinde sorun yaşıyordu ve bu sorunla alakalı telsizden takımla konuşuyordu. Bu yüzden takımdan, delta süresi ile alakalı herhangi bir tavsiye almadı."

"Bu bölümde sürücü, delta süresinin üzerinde kalmak için hızını azalttı."

"Hakemler, sürücünün olağan takım sürücüsünün "son dakika" yedeği olarak değiştirildiğini ve bu aracı ilk kez bu yarışın 3. antrenman seansında kullandığını not ettiler. Bu nedenle hakemler, hafifletici sebepleri dikkate alarak daha yüksek bir ceza yerine Kınama cezası vermeye karar verdiler." denildi.

De Vries böylece yerini korudu ve iki puanı kesinleşmiş oldu. Kazandığı iki puanla De Vries, takımın tam zamanlı yarışan pilotlarından sıfır puanlı Nicholas Latifi'yi geride bırakmış oldu.
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