De Vries, incelemeden kınama ile kurtuldu
Williams ile İtalya GP'de çıktığı ilk yarışı 9. sırada tamamlamasının ardından hakemler tarafından çağrılan Nyck de Vries, kınama ile kurtulmayı başardı.
Alex Albon'un apandisit nedeniyle kötüleşmesinin ardından Cumartesi günü bir anda çağrılan De Vries, güçlü sıralamaların ardından güçlü bir yarış çıkarmış ve katıldığı ilk Formula 1 yarışını dokuzuncu sırada tamamlamıştı.
De Vries, yarışın son bölümünde uzun süre Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'yu arkasında tutmayı başararak bu sonucu aldı.
Yarışın ardından hakemler, yerel saat ile 16:15'te yaşanan bir olayda hatalı sürüş yaptığı gerekçesiyle De Vries'i inceleme altına aldılar ve görüşmeye çağırdılar.
Yarışın o saati güvenlik aracı periyoduna denk geliyordu. McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun aracının çekildiği esnada de Vries, Gasly'nin bir anda yavaşlamasının ardından benzer şekilde yavaşlamak zorunda kalmıştı. De Vries, hızını 'delta süresinin' - tüm sürücülerin bu tür koşullarda koşması gereken minimum sürenin üzerinde kalması için düşürmüştü. Yani De Vries'in çağrılma sebebi delta zamanına uymakla alakalıydı.
De Vries ve Williams'ı dinleyen hakemler, sürücünün araçtaki tüm sistemlere tam olarak aşina olmadığını ve takımdan tavsiye almadığını kabul ederek Hollandalı pilota kınama verdiler.
Açıklamada, "Sürücü, Güvenlik Aracı altındaki ikinci turdan sonra, ekranının neden delta süresinin altında kalma riski altında olduğunu gösterdiğinden emin olmadığını söyledi."
"Sürücü aynı zamanda frenlerinde sorun yaşıyordu ve bu sorunla alakalı telsizden takımla konuşuyordu. Bu yüzden takımdan, delta süresi ile alakalı herhangi bir tavsiye almadı."
"Bu bölümde sürücü, delta süresinin üzerinde kalmak için hızını azalttı."
"Hakemler, sürücünün olağan takım sürücüsünün "son dakika" yedeği olarak değiştirildiğini ve bu aracı ilk kez bu yarışın 3. antrenman seansında kullandığını not ettiler. Bu nedenle hakemler, hafifletici sebepleri dikkate alarak daha yüksek bir ceza yerine Kınama cezası vermeye karar verdiler." denildi.
Wolff: "Güvenlik aracı prosedürü bu sefer olması gerektiği gibi uygulandı"
FIA, İtalya GP'nin neden güvenlik aracı arkasında tamamlandığını açıkladı
Son Haberler
Ricciardo: “Aptalca ve üzücü bir son oldu”
Daniel Ricciardo, İtalya Grand Prix’sine “aptalca ve üzücü” bir şekilde veda ettiğini dile getirirken yarış boyunca hata yapmadığı için kendinden gurur duyduğunu da söyledi.
Hamilton: "Geriden gelip yükselmek, önden başlayıp kazanmaktan 1000 kat daha eğlenceli"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 19. sıradan başlayarak yükseldiği İtalya Grand Prix'sini değerlendirirken; Singapur'da neler yapabilecekleri hakkında da konuştu.
Ferrari: "FIA güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi"
Monza'daki yarışın, yeterli tur kalmaması sebebiyle güvenlik aracı ardında bitmesinin ardından Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "FIA, güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi" dedi.
Horner: “Yarışı yeniden başlatmak için yeterince zaman vardı”
Red Bull takım patronu Christian Horner, güvenlik aracı altında sona eren İtalya Grand Prix'sini yeniden başlamak için yeterli zaman olduğunu düşünüyor.