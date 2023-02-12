De Vries, Hollandalı taraftarların desteğini göreceğinden emin değil
Nyck de Vries, Formula 1'de iz bırakmak istediğini ve Hollandalı taraftarların Max Verstappen'e yaptıkları gibi onu da destekleyip desteklemeyeceklerini 'zamanın göstereceğini' söyledi.
Verstappen'i desteklemek için başta Zandvoort ve Spa olmak üzere Avrupa'daki birçok yarışta tribünler Hollandalı taraftarlarla doluydu.
Hollandalı taraftarların bu büyük desteğine artık AlphaTauri ile anlaşan Hollandalı De Vries de ortak olabilir.
Verstappen'in çok daha fazla Formula 1 deneyimine sahip olması ve önemli bir hayran kitlesi oluşturması nedeniyle De Vries, bu sezon gridde kendi varlığını oluşturmayı umuyor. Ayrıca Hollandalı taraftar desteğinin ikili arasında nasıl 'bölüneceğinden' emin değil.
Hollanda desteğinden pay alıp alamayacağı sorulduğunda De Vries, "Bunu zaman gösterecek."
"Açıkçası, Max Formula 1'de inanılmaz derecede başarılı oldu. Şu anda sporumuzu domine ediyor ve haklı olarak tüm ülke onun arkasında. Hollandalılar Formula 1 konusunda çok heyecanlı."
"Formula 1 yolculuğuma başlıyorum ve Max şampiyonluklar için savaşmaya devam ederken ben de kendi tarzımda iz bırakmaya çalışacağım. Taraftar desteğinin aramızda nasıl bölüneceğini bilmiyorum."
Dutch fans turn the grandstands orange
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Elbette taraftarlar Max'in arkasında, ancak artık tezahürat yapacakları ikinci bir Hollandalı pilotları var!" dedi.
De Vries, Formula 2 ve Formula E Dünya Şampiyonluklarını kazandıktan ve Mercedes yedek pilotluğu yaptıktan sonra, Formula 1'e uzun zamandır beklenen adımı atacak.
Geçen yıl Williams ile Monza'da gösterdiği etkileyici yedek performansı ona AlphaTauri'nin kapılarını açmıştı. 28 yaşındaki pilot, motor sporlarının en üst kademesine giden 'geleneksel olmayan yolu' nedeniyle de, çaylak yılını kesinlikle en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.
Önümüzdeki yıl için en çok heyecanlandığı şey sorulduğunda De Vries şunları söyledi: "Her şeyden önce, hayalimi yaşama fırsatını elde etmek, ama aynı zamanda performans göstermek ve başarmak için heyecanlı ve motive olmak."
"Sanırım yolculuğum biraz sıra dışı ve daha uzun sürdüğü için, bu fırsat için daha da minnettarım. Başarı yakalamak için daha motiveyim ve değerimi göstermek için daha açım."
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