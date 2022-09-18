De Vries: "Herta'nın yarışmasına izin verilirse, kötü örnek teşkil eder"
Colton Herta’ya özel muafiyet uygulanmasının kötü bir örnek oluşturacağından endişelenen Nyck de Vries, FIA’yı muafiyet konusunda uyardı.
Herta, AlphaTauri koltuğuna aday olarak karşımıza çıktı. Red Bull, Alpine'e gitmesine izin verilecek olan Pierre Gasly'nin yerini alması için Amerikalı pilotun takıma gelmesini istiyor.
Ancak 22 yaşındaki pilot yeterli süper lisans puanlarına sahip değil. IndyCar, FIA'nın puan sıralamasında üst sıralarda yer almadığı için Herta’nın 40 üzerinden 32 puana sahip.
Red Bull; Herta’nın yedi kez IndyCar yarışını kazandığı ve Helmut Marko’ya göre IndyCar’ın “bir grand prix ile benzer” olduğunu göz önünde bulundurarak FIA'dan pilot için muafiyet uygulanmasını istedi. Ancak gerekli muafiyetin verilmemesinin ardından Red Bull, Herta seçeneğinden vazgeçmiş gibi duruyor.
Formula 1 padoğu bu konuda fikir ayrılığına düşüyor. McLaren takım patronu Andreas Seidl, FIA'nın Herta'nın yarışmasına izin vermesi gerektiğini söylerken; F1 CEO'su Stefano Domenicali ise buna karşı çıkıyor.
Nyck de Vries, Aston Martin
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
De Vries, İtalyan patron Domenicali ile aynı fikirde.
Diğer pilotların kolaylıkla süper lisans puanlarını toplamak için daha alt serilere katılmasına ve kötü bir örnek teşkil edeceğini düşünen Nyck de Vries; Herta'ya muafiyet verilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Motorsport.com'a verdiği röportajda Nyck de Vries, “Mevcut sistem için oluşturulan kurallara uyulması gerektiğini düşünüyorum.”
“Sinir bozucu olmasının yanı sıra, sistem için de kötü olduğunu düşünüyorum.”
“Formula 2 ve Formula 3 üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Çünkü başka bir yerde daha kolay puan alabilirseniz, pilotların başka şampiyonalara geçmesini sağlayabilirsiniz.”
“Örneğin; bu durumda bir pilot, yaklaşık 12 aracın yarıştığı Indy Lights'ı tercih ederdi.”
“Kişisel olarak, bu tür durumlarda kurallara bağlı kalmanız ve istisna yapmamanız gerektiğine inanıyorum.”
“Seçim yapabileceğiniz çok sayıda süper lisanslı pilot var.”
“Diğer pilotlar da o tarafa yönelir ve muafiyet yapmaya başlarlarsa, bu nerede son bulur? O zaman elbette daha fazla pilot, muafiyeti hak ettiklerini düşünerek FIA'nın kapısını çalacak.” dedi.
De Vries, Formula 1 gridine katılmak için yeterli süper lisans puanına sahip olan pilotlardan biri. Hollandalı pilotun adı Monza'daki dokuzunculuğunun ardından gelecek sene Williams ve AlphaTauri takımlarıyla anılıyor.
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