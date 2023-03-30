De Vries: "Hepimiz ilerlemek için istekliyiz"
AlphaTauri takım patronu Franz Tost, mühendislerini fabrikada ve pistte olup bitenler arasındaki korelasyon eksikliği nedeniyle eleştirdi.
AlphaTauri 2023'te şu ana kadar henüz puan alamadı. Yuki Tsunoda Suudi Arabistan'da puan almaya yaklaşsa da, yarışın son turlarında Kevin Magnussen tarafından geçildi.
Tost hafta sonunda mühendislerini eleştirmiş ve araçtaki yere basma kuvveti eksikliğinin gridde daha fazla ilerlemelerini engellediğini iddia etmişti.
De Vries, Tost'un yorumlarından sonra takım içindeki atmosferde bir değişiklik hissetmediğini iddia ediyor.
De Vries, "Dürüst olmak gerekirse takım içindeki atmosferin harika olduğunu düşünüyorum ve yapılan bazı yorumlardan sonra hiçbir farklılık hissetmedim."
"Bazen işler biraz yoldan çıkabiliyor, sonuç olarak hepimiz şu anda kazanan ve yarışları domine eden Red Bull kadar hızlı olmak istiyoruz." dedi.
AlphaTauri, 2022 için teknik düzenlemelerden sonra kaybeden takımlardan biri oldu. Takım 2021'de 142 puan toplayıp altıncı olurken, 2022'de sadece 35 puan toplayabildi ve dokuzuncu sıraya geriledi.
De Vries, "Hepimiz gelişmeye çalışıyoruz ve bu ilerlemeyi sağlamak için çok çalışıyoruz. Bizler yarışçıyız ve yaptığımız işe tutkuyla bağlıyız,"
"Bu yüzden bulunduğum yerden çok memnunum ve eminim ki hepimiz ilerlemeye devam etmek için çok istekliyiz." dedi.
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