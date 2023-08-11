De Vries, Harvard'da ders almaya hazırlanıyor

Uzun süredir aradığı F1 fırsatını AlphaTauri ile yakalayan ancak beklentilerin epey altında kaldığı 10 yarışın ardından koltuğunu kaybeden De Vries, o zamandan beri sessizliğini korumaktaydı. Hollandalı sürücü için geçmişte şampiyonluğa ulaştığı Formula E'ye dönüş en mantıklı seçenek, zaten kendisinin görüşmelere başladığı da iddia edilmekte. Ancak kısa süre önce bir filmin galasında mikrofon karşısına geçen De Vries, şu anlık yarışmaktan başka planları olduğunu söylüyor. RacingNews365'e konuşan De Vries, "Yaşananların üstesinden gelmek zor değildi. Her şey çok doğal bir şekilde gelişti, sonrasında da destek aldım."

"O zamandan beri bol bol golf oynuyorum." dedi.

Gelecek planlarından da söz eden De Vries, "Hayatımda daha önce hiç çalışmadım, aslında liseyi bile bitirmedim."

"Eylül ayında Harvard'da 'Müzakere ve Liderlik' dersleri alacağım, biraz da eğitimime odaklanacağım. Başka şeyler öğrenmeye ilgi duyuyorum, artık buna zamanım da var." dedi.

De Vries'in aktif olarak yarışmaya dönüp dönmeyeceği henüz belirsiz, fakat Mercedes takım patronu Toto Wolff kendisine destek vermeye devam edeceklerini söylemişti.

Dolayısıyla uzun vadede De Vries'i yeniden Mercedes bünyesinde görebiliriz.