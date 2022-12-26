De Vries: "Görünür bir menajere ihtiyacım yok"
Nyck de Vries, diğer bazı sürücülerin aksine "görünür" bir menajere ihtiyaç duymadığını söylüyor.
Nyck de Vries, Pierre Gasly'nin yerini alarak AlphaTauri ile Formula 1'deki ilk sezonuna çıkmaya hazırlanıyor ve spor yaşamı şu noktada büyük bir değişimden geçiyor.
Hollandalı sürücü şimdiye kadar bir menajere sahip değildi ve bu açıdan tüm işleri kendisi hallediyordu. Fakat şimdi Gasly ile uzun süredir çalışan Guillaume Le Goff'a sahip.
Ancak Le Goff, aktif şekilde De Vries'i temsil etmek yerine arka plandaki işleri halledecek. Bir bakıma De Vries'ın istediği şekilde hareket edecek yani görünür bir menajer olmayacak.
Daily Express'e konuşan De Vries, "Sadece iyi tanıdığım ve güvenebileceğim birini arıyordum."
"Menajerin çok konuşkan ve dikkat çekici ya da görünür olmasına ihtiyacım yok."
"Ekip ile aramda doğrudan bir ilişkiye sahip olmak benim için çok önemli. Guillaume bu işe karışmayacak fakat beni arka planda olan her türlü şeyden kurtaracak."
Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Bir zamanlar, Pierre ve ben Formula Renault 2.0'da takım arkadaşıydık, Guillaume o dönem ART takımında simülatörde görev alan bir mühendisti."
"O zamanlar birlikte çok zaman geçiriyorduk çünkü simülatörü geliştirmek için birlikte çalışıyorduk." dedi.
De Vries ayrıca, "Son haftalarda fark ettiğim bir şey varsa, o da aniden çok sayıda 'arkadaş' edindiğimdi. Bazılarını daha önce hiç duymamıştım. Hepsi bir şeyler sunuyor, hepsi işimle ilgili bir şeyler yapmak istiyor." diye ekledi.
AlphaTauri, 2023'te Nyck de Vries'ın takımın lider ismi olması bekleniyor. Bu açıdan Hollandalı pilottan beklenti büyük olacak.
Helmut Marko bu konuda, "Yuki Tsunoda henüz çok genç ve deneyimsiz, bu yüzden takımı Nyck'in yönetmesi gerekiyor."
"Gelecek yıl neler olacağını göreceğiz ama Nyck'in deneyimi ve kişisel nitelikleri göz önüne alındığında, takımın lideri o olmalı." demişti.
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