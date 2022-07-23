Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Canlı anlatım: Fransa GP 3. antrenman seansı Sonraki / Resmi: Sainz ve Magnussen, Fransa GP'ye son çizgiden başlayacak!
Formula 1 / Fransa GP Haberler

De Vries: "Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz"

Nyck de Vries'ın Formula 1'de yarışabileceğine olan umudu devam ediyor ancak bu konuda kesin bir şey söylemekten kaçınıyor.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
De Vries: "Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz"
Haberi dinle

De Vries, bu hafta sonu Paul Ricard'da Mercedes'in F1 aracının direksiyonuna geçti ve bu yıl Williams ile İspanya'da katıldığı ilk seansın ardından yeniden bir F1 aracı sürmüş oldu.

Oldukça başarılı bir seans geçiren De Vries, takımından övgü alırken, yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi.

De Vries, "Benim için iyi bir seanstı. Oldukça iyi bir tempom vardı. Burada yol tutuş çok yüksek, ki bu da zorlayabilme konusunda size daha fazla güven veriyor."

"Yumuşak hamurdan tamamen memnun değilim çünkü ikinci turumda birkaç hata yaptım. Fakat genel olarak iyi bir seanstı. Takım adına epeyce çalışma yapabildik ve bu yarışa getirilen yeni güncellemeler hakkında biraz bilgi topladık.” dedi.

F1'de bir koltuğu hak ettiğini göstermeye çalışırken, Mercedes'in verdiği işleri yerine getirmesinin ne kadar zor olduğu sorusuna De Vries, “Bu gerçekten dengelemesi zor bir şey. Her şeyden önce yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ve son sekiz sezondur sporu domine eden Mercedes'in F1 aracını sürüyorsunuz. Sporumuzun en iyisinden bahsediyoruz, bu yüzden bunu yapabilmek bir onur ve ayrıcalık."

"Her şeyden önce, beklentileri karşılamak istiyorsunuz Aynı zamanda, sizden istedikleri şeyleri yapmaya odaklanmanız gerekiyor çünkü önümüzde bir yarış hafta sonu var."

"Yani kendinizi biraz göstermek istiyorsunuz ama yanlış bir şey yapmanız mümkün değil. Kısacası yönetmesi zor bir iş." cevabını verdi.

Nyck de Vries, Mercedes W13

Nyck de Vries, Mercedes W13

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

De Vries'ın Formula 1'e geçip geçmeyeceği bir yılı aşkın bir süredir konuşuluyor.

Hollandalı pilot, "Formula 1 çok dinamik bir dünya. Burada her şey çok çabuk ve birbiri ardına gerçekleşiyor. Tek yapabileceğim rolümü iyi şekilde yerine getirmek. Geri kalanı üzerinde neredeyse hiç kontrolüm yok. Bu yüzden işime odaklanmaya devam etmeliyim ve sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.

F1'in kendisi için hâlâ açık bir kapı olup olmadığı sorusuna De Vries, “Bu soruya verebileceğim bir cevap yok. Daha önce de söylediğim gibi, kariyerinize başarılı şekilde devam etmenin tek yolu, işinize devam etmek ve elinizden gelenin en iyisini yapmaktır."

"Bu yapabileceğim tek şey. Mesela Brendon'un [Hartley] bir süre dayanıklılık yarışlarında yer aldıktan sonra Formula 1'e girdiğini gördük. Bu nedenle kendinize karşı gerçekçi ve dürüst kalmaya devam etseniz de, geleceğin neler getireceğini asla bilemezsiniz." şeklinde yanıt verdi.

paylaşım
yorumlar
Canlı anlatım: Fransa GP 3. antrenman seansı
Önceki haber

Canlı anlatım: Fransa GP 3. antrenman seansı
Sonraki haber

Resmi: Sainz ve Magnussen, Fransa GP'ye son çizgiden başlayacak!

Resmi: Sainz ve Magnussen, Fransa GP'ye son çizgiden başlayacak!
Erwin Jaeggi Daha fazlası
Erwin Jaeggi
Verstappen: "Tabanın sol tarafı neredeyse paramparça oldu" Britanya GP
Formula 1

Verstappen: "Tabanın sol tarafı neredeyse paramparça oldu"

Verstappen "kendi şartlarına göre olursa" Drive to Survive'a dönecek
Formula 1

Verstappen "kendi şartlarına göre olursa" Drive to Survive'a dönecek

Resmi: Gasly 2023'te AlphaTauri'de kalıyor!
Formula 1

Resmi: Gasly 2023'te AlphaTauri'de kalıyor!

Nyck deVries Daha fazlası
Nyck deVries
Lotterer, Jakarta E-Prix'sinde aldığı cezayı haklı bulmuyor Jakarta ePrix
Formula E

Lotterer, Jakarta E-Prix'sinde aldığı cezayı haklı bulmuyor

De Vries: "İspanya'da piste çıkmak benim için zor bir görev olacak" İspanya GP
Formula 1

De Vries: "İspanya'da piste çıkmak benim için zor bir görev olacak"

Mercedes'in yedek pilotları yine De Vries ve Vandoorne olacak Mercedes lansmanı
Formula 1

Mercedes'in yedek pilotları yine De Vries ve Vandoorne olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes'in Fransa GP'ye getirdiği yeni burun ortaya çıktı Fransa GP
Formula 1

Mercedes'in Fransa GP'ye getirdiği yeni burun ortaya çıktı

Russell: “Hamilton’ın takım arkadaşı olmanın kolay olmayacağını biliyordum”
Formula 1

Russell: “Hamilton’ın takım arkadaşı olmanın kolay olmayacağını biliyordum”

Mercedes, Sprint yarışında hasar görmesi halinde Avusturya GP'yi kaçırmaktan korkmuş Avusturya GP
Formula 1

Mercedes, Sprint yarışında hasar görmesi halinde Avusturya GP'yi kaçırmaktan korkmuş

Son Haberler

Fransa GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

2022 Fransa Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.

McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?
Formula 1 Formula 1

McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?

McLaren F1 takımı, Fransa GP güncelleme paketiyle orijinal sidepod tasarımını bırakarak gridin büyük çoğunluğunun kullandığı tasarıma yöneldi.

Marko: "Ferrari ile olan farkın sebebi hava koridoru"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Ferrari ile olan farkın sebebi hava koridoru"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Ferrari ile sıralama turlarının son bölümündeki büyük hız farkının sebebinin Charles Leclerc'in hava koridoru avantajı elde etmesi olduğunu düşünüyor.

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

FIA, Fransa GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.