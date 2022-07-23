De Vries: "Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz"

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De Vries, bu hafta sonu Paul Ricard'da Mercedes'in F1 aracının direksiyonuna geçti ve bu yıl Williams ile İspanya'da katıldığı ilk seansın ardından yeniden bir F1 aracı sürmüş oldu.

Oldukça başarılı bir seans geçiren De Vries, takımından övgü alırken, yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi.

De Vries, "Benim için iyi bir seanstı. Oldukça iyi bir tempom vardı. Burada yol tutuş çok yüksek, ki bu da zorlayabilme konusunda size daha fazla güven veriyor."

"Yumuşak hamurdan tamamen memnun değilim çünkü ikinci turumda birkaç hata yaptım. Fakat genel olarak iyi bir seanstı. Takım adına epeyce çalışma yapabildik ve bu yarışa getirilen yeni güncellemeler hakkında biraz bilgi topladık.” dedi.

F1'de bir koltuğu hak ettiğini göstermeye çalışırken, Mercedes'in verdiği işleri yerine getirmesinin ne kadar zor olduğu sorusuna De Vries, “Bu gerçekten dengelemesi zor bir şey. Her şeyden önce yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ve son sekiz sezondur sporu domine eden Mercedes'in F1 aracını sürüyorsunuz. Sporumuzun en iyisinden bahsediyoruz, bu yüzden bunu yapabilmek bir onur ve ayrıcalık."

"Her şeyden önce, beklentileri karşılamak istiyorsunuz Aynı zamanda, sizden istedikleri şeyleri yapmaya odaklanmanız gerekiyor çünkü önümüzde bir yarış hafta sonu var."

"Yani kendinizi biraz göstermek istiyorsunuz ama yanlış bir şey yapmanız mümkün değil. Kısacası yönetmesi zor bir iş." cevabını verdi.

Nyck de Vries, Mercedes W13 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

De Vries'ın Formula 1'e geçip geçmeyeceği bir yılı aşkın bir süredir konuşuluyor.

Hollandalı pilot, "Formula 1 çok dinamik bir dünya. Burada her şey çok çabuk ve birbiri ardına gerçekleşiyor. Tek yapabileceğim rolümü iyi şekilde yerine getirmek. Geri kalanı üzerinde neredeyse hiç kontrolüm yok. Bu yüzden işime odaklanmaya devam etmeliyim ve sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.

F1'in kendisi için hâlâ açık bir kapı olup olmadığı sorusuna De Vries, “Bu soruya verebileceğim bir cevap yok. Daha önce de söylediğim gibi, kariyerinize başarılı şekilde devam etmenin tek yolu, işinize devam etmek ve elinizden gelenin en iyisini yapmaktır."

"Bu yapabileceğim tek şey. Mesela Brendon'un [Hartley] bir süre dayanıklılık yarışlarında yer aldıktan sonra Formula 1'e girdiğini gördük. Bu nedenle kendinize karşı gerçekçi ve dürüst kalmaya devam etseniz de, geleceğin neler getireceğini asla bilemezsiniz." şeklinde yanıt verdi.