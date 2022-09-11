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De Vries: "Galibiyete ulaşmış gibi hissediyorum"

Nyck de Vries, kariyerinin ilk Formula 1 yarışında puan aldığı için galibiyete ulaşmış gibi hissettiğini söyledi.

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Çeviren:
Ezel Tan
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De Vries: "Galibiyete ulaşmış gibi hissediyorum"
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Artık Carel Godin de Beaufort, Gijs van Lennep, Jos Verstappen, Christijan Albers ve Max Verstappen'den sonra Formula 1'de puan kazanan bir başka Hollandalı var: Nyck de Vries.

De Vries'ın başarısını etkileyici kılan başka faktörler de var: Bu onun ilk yarışıydı ve neredeyse hiç bilmediği bir araçla sadece tek antrenman seansının ardından sıralama turlarına katılmak zorunda kaldı.

Ancak de Vries kusursuz bir iş çıkardı ve sıralama turlarında Nicholas Latifi'yi mağlup edip, pazar günü dokuzuncu oldu.

De Vries, pazar günkü yarışın ardından, "Pite dönerken kollarımı dahi kaldıramıyordum!"

"Ancak aldığım sonuç harika. Benim için harika bir hafta sonu oldu, çünkü yarışacağımı üçüncü antrenman seansından 1.5 saat önce öğrendim."

"Her şey bir anda olup bitti fakat belki de bu, iyi bir şeydir çünkü o zaman düşünecek vaktiniz olmuyor ve sadece akışa bırakıp işinizi yapıyorsunuz."

"Bu fırsatı en iyi şekilde kullandığım ve ilk yarışımda böylesine güçlü bir yarış ve sonuç elde ettiğim için gururluyum." dedi.

Nyck de Vries, Williams FW44

Nyck de Vries, Williams FW44

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De Vries, neredeyse hiç bilmediği bir araçla, hiç bilmediği lastikleri kullandı ve lastik yönetimi gayet iyiydi.

"Takım bana çok yardımcı oldu, bana iyi geri bildirimler verdiler. İlk pit stopun ardından küçük bir değişiklik yaptık ve dengeyi geliştirmek için farklı şeyler denedik."

"Henüz aşina olmadığım şeyler yapmam gerekiyordu, bu yüzden düzenli olarak bir şeyi nasıl yapacağımı sordum ve bana talimatlar verdiler"

"Ancak nihayetinde durumu yönetmek için neyin gerekli olduğunu hissetmek benim görevimdi." dedi.

Zhou ile savaşına da değinen De Vries, "Max bizi geçtiğinde, bu bana nefes alma alanı sağladı. Max ve ben dün gece ve bu sabah biraz temas halindeydik!"

"Bir başka galibiyet daha aldığı için onu kutluyorum ama bu puan bizim için de bir zafer gibi." dedi.

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