De Vries, Fransa GP'nin ilk antrenman seansında Hamilton'ın yerini alacak
Nyck de Vries, bu hafta sonu yapılacak Fransa GP'nin ilk seansında Lewis Hamilton'ın yerini alacak.
2022 Sportif Yönetmelikleri'nin bir parçası olarak takımlar, sezon boyunca iki ilk antrenman seansında çaylak bir sürücüyü piste çıkarmakla yükümlüler.
Son dünya şampiyonu Mercedes, bu yıl şimdiye kadar bu zorunluluklarından herhangi birisini yerine getirmedi fakat durum Fransa'da değişecek.
Yapılan açıklamaya göre takımın yedek ve test pilotu Nyck de Vries, ilk seansta Hamilton'ın Mercedes W13'ünü sürecek.
Mercedes patronu Toto Wolff, konu hakkında şunları söyledi: "Nyck, bu yıl genç sürücülere tahsis edilen antrenman seansları kapsamında, Fransa GP'nin ilk seansında Lewis'in koltuğuna geçecek."
"Onun nasıl bir iş yapacağını görmek için sabırsızlanıyor."
De Vries, İspanya'da gerçekleştirilen yarışta da Williams pilotu Alex Albon'un yerini almıştı. Bundan ötürü 2022 araçlarıyla ilgili zaten deneyimi var.
Hollandalı sürücü aynı zamanda Abu Dhabi'deki genç sürücü testinde de Mercedes'le test yapmıştı.
De Vries bu yıl Mercedes'in test pilotluğunun yanı sıra, Formula E'de tam zamanlı olarak mücadele ediyor.
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