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Formula 1 / Son dakika

De Vries, F1’e terfi edememesinin ardından hayal kırıklığı yaşamıyor

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De Vries, F1’e terfi edememesinin ardından hayal kırıklığı yaşamıyor
12 Ara 2019 14:34

2019 Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, gelecek sezonda Formula 1 koltuğu şansı bulamadığı için hayal kırıklığı yaşamadığı konusunda ısrarcı.

Geçen sene F2’nin ilk 3 sırasında yer alan tüm sürüücler Formula 1’de koltuk buldular. Şampiyon olan George Russell Williams’ta, ikinci Lando Norris McLaren’da ve üçüncü Alex Albon sezon ortasında Red Bull’a geçmeden önce Toro Rosso’da kendine yer buldu.

De Vries 2018 sezonunu 4.sırada tamamladı, bir sonraki sene ise şampiyon olmasına rağmen koltuk bulamadı ancak buna rağmen bir öncekilerle aynı adımı atmamasından dolayı bir pişman değil.

“Benim bireysel bir hedefim vardı. Bu sezonu şampiyon olarak bitirmek istedim çünkü tüm dünyaya takım olarak bunu kazanabileceğimizi göstermek istedim, ancak şunu da biliyorum ki bu dünya çok dürüst bir dünya değil. Her şey çabucak değişiyor.”

“Formula 1’e geçmek için yapılması gereken pek çok şey var ve bunları tamamlamakla bu gerçek olmuyor. Bunu kabul ediyorum ve bunun farkındayım. Gerçekçi bir insanım ve buna karşı bir kızgınlığım yok.”

De Vries an itibariyle Mercedes adına Formula E’de yarışırken, bu sezonun F2 ikincisi Nicholas Latifi Formula 1’de Williams adına yarışacak. Buna rağmen Hollandalı sürücü, F2’yi ön sıralarda bitiren bir sürücünün şans bulmasından memnun.

“Nicholas Latifi adına çok mutluyum, bu sezonu çok iyi geçirdi, ikinci bitirdi ve bu şansı hak ediyor. Formula E’de Mercedes-Benz EQ ile bir şansa sahip oldum ve çok mutluyum. Bu birliktelikle beraber başarılı bir hikâye yaratmak istiyorum.”

“Bazen insanlar her şeyi doğru yapmayı çok küçük görüyorlar. Örnek olarak, Virtuosi yarış açısından çok güçlüydü ancak Rusya’da güçlü olamadı. DAMS aynı şekilde tüm sene yarış temposu olarak güçlü olmasına rağmen Monza’da zor bir hafta sonu geçirdi.”

“Cumartesiden pazara bile her şey değişebiliyor, Paul Ricard’daki cumartesi günü en hızlı tura sahiptik ve kazandık ancak ikinci yarışta çok zorlandık. Bu şunu gösteriyor ki doğru aralık çok dar ve insanlar lastikleri tam bir şekilde anlamıyorlar.”

“F1’de ise lastikleri anlamakta çok zorlanıyorlar, her şeyi anlamak için 100’den fazla sensör kullanıyorlar bizim ise hiç sensörümüz yok.”

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