De Vries: "F1'e geçiş, benim elimde olan bir şey değil"

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De Vries, bir Formula 1 yarış hafta sonunda ilk kez Barselona'da piste çıktı ve ilk antrenman seansında Williams FW44'ü sürdü.

Hollandalı sürücü, simülatörde sadece 2.5 saat vakit geçirmesine rağmen takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin yaklaşık 0.1 saniye önünde 18. en hızlı zamana imza attı.

De Vries'ın adı 2022 için Williams ile anılıyordu ancak Williams'ın tercihi, Red Bull ile iki yıl F1'de yarışan Alex Albon'dan yana oldu.

Albon'un şimdiye kadar düzenli olarak yenmesiyle Latifi'nin geleceği büyük bir tartışma konusu haline gelirken, Kanada basını hafta başında Latifi'nin kovulduğunu ve yerine De Vries'ın geçeceğini iddia etti.

Takımın sezon sonunda sözleşmesi bitecek Latifi'yi göndermesi durumunda yerine geçecek adaylar arasında De Vries da var.

Williams'ın kendisini değerlendirmek mi istediği sorusuna De Vries, "Gelecek hakkında konuşmadan önce hepimiz bu seansa odaklandık."

“Fakat bu, benim elimde olan bir şey değil. Kişisel olarak bakarsam, burada iyi bir iş yapmak benim için en önemli şeydi çünkü sadece geleceğe olan bakış açılarını göz önünde bulundurmaktan ziyade, bir birey olarak da her zaman iyi bir iş yapmak istiyorum."

"Bu şansı bulduğumda, sadece piste çıkmak değil, değerimi de göstermek istiyorum ve bence iyi bir iş çıkardım. Bakalım neler olacak." cevabını verdi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu De Vries, şu anda Formula E'de altıncı sırada yer alıyor ve sezon sonunda seriden ayrılacak olan Mercedes'le ikinci şampiyonluğunu elde etmek istiyor. De Vries aynı zamanda Mercedes'in yedek pilotu ve diğer Mercedes motorlu takımlar tarafından kullanılabilir.

De Vries giderek F1'e yaklaşıyor gibi görünse de, kendisi buna odaklanmıyor.

De Vries, ”Formula E'deyim ve orada mutluyum."

"Rekabetçiyiz ve şampiyonluk için savaşıyoruz, şampiyonluğumuzu korumaya çalışıyoruz. Aynı zamanda WEC'te de yer alıyorum."

“Bu testi sadece bir fırsat olarak görüyorum ve bu fırsatı yakaladığım için minnettarım. Geleceğin ne getireceğini kim bilebilir? Fakat bu benim elimde olan bir şey değil. Yani ne yapabilirim ki?" dedi.

De Vries'ın bu yıl Mercedes ve Williams ile daha fazla antrenman seansına katılması bekleniyor.