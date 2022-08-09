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Formula 1 Haberler

De Vries: "F1'de yer alıp almayacağım bana bağlı değil"

Williams pilotu Nyck de Vries, isminin Formula 1'le anılıyor olmasından dolayı mutlu olduğunu ancak geleceğinin kendisine bağlı olmadığını dile getirdi.

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De Vries: "F1'de yer alıp almayacağım bana bağlı değil"
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Hollandalı pilot, test sürücüsü olarak katılmasının ardından 2020 Mercedes'le ilk Formula 1 testine çıkmıştı ve geride kalan yıllarda zaman zaman test yapmayı sürdürdü.

Bu yıl İspanya GP'de Williams ile ilk antrenman seansında piste çıkan De Vries, Mercedes'le de Fransa GP'nin ilk seansında piste çıktı.

De Vries'ın adı uzun süredir Williams koltuğu ile anılıyor ve Sebastian Vettel'in ayrılığı sonrası kısa bir süreliğine Aston Martin'le de anıldı.

Sonuç olarak geleceği belirsiz ancak Oscar Piastri'nin McLaren'a gidecek olmasından ötürü 2023 Williams koltuğu için ana adaylardan birisi olarak görülmeye devam ediyor.

Independent'e verdiği demeçte De Vries, ”Formula 1'e girip girmeyeceğim gerçekten benim kontrolüm dışında olan bir şey. Takımların alacağı kararları etkileyemem."

"Kariyerinizi başarıyla sürdürmenin tek yolu, iyi performans sergilemek ve pist üstünde ilerleme kaydetmektir. Sezonun geri kalanında yapmaya çalışacağım şey bu olacak."

“İsmimin F1 takımlarıyla anılıyor olduğunu görmek beni gururlandırdı ama bu benim kontrolümde olan bir şey değil ve benim kararım da değil. Geleceğimin ne getireceğini zaman gösterecek. Sadece anı yaşamaya çalışıyorum.” dedi.

De Vries'ın bu yıl en az bir antrenman seansında daha piste çıkması bekleniyor.

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